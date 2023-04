Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons a la possibilité de retourner au PSG cet été pour un faible coût. Cependant, le Néerlandais se sent très bien aux Pays-Bas.

Quel sera l’avenir de Xavi Simons après la saison 2022-2023 ? Arrivé libre l’été dernier, le Titi a paraphé un contrat de cinq ans au PSV Eindhoven. Cependant, le joueur de 19 ans dispose d’une clause de rachat dans son contrat qui lui permet de revenir au PSG lors de la prochaine fenêtre des transferts ou à l’été 2024. Pour cela, il devra en premier lieu donner son accord puis le club parisien devra débourser une somme de 12M€ pour le rapatrier. E pour sa première saison pleine dans le monde professionnel, le néo-international néerlandais est performant avec 16 buts et 8 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues. Dans un entretien au quotidien néerlandais Algemeen Dagblad, Xavi Simons s’est montré assez clair au sujet de son futur. Il est également revenu sur son aventure au PSG et sur sa relation avec Mauricio Pochettino.

Son avenir

« Je comprends que les gens s’interrogent sur la clause de mon contrat qui stipule que Paris peut me racheter, mais d’un autre côté, je me dis aussi : j’ai signé pour cinq ans avec le PSV, n’est-ce pas ? Jusqu’en 2027. J’ai une situation stable ici. Un club qui a confiance en moi. Je veux juste réaliser de grandes choses ici. »

S’entraîner tous les jours avec des joueurs comme Messi et Ramos

« Vous apprenez à toujours vouloir plus et mieux chaque jour, parce que vous voyez cela autour de vous. Que ce soit Messi ou Sergio Ramos, ces gars-là ont tout gagné dans leur carrière, ils ont aussi tout dans la vie. Pourtant, ils ne se lassent pas de gagner. En trois ans au Paris Saint-Germain, j’ai un peu goûté à leur mentalité et maintenant je veux en faire plus et mieux chaque jour. »

« Verratti est mon joueur préféré »

« On me demande souvent : quel est le meilleur joueur avec lequel j’ai joué à Paris ? Alors je peux répondre : Messi ou Mbappé, mais tout le monde sait déjà à quel point ils sont bons, et Marco Verratti, beaucoup de gens ne le savent pas. Verratti est mon joueur préféré. Il ne marque pas beaucoup de buts et ne donne pas beaucoup de passes décisives, mais il est TELLEMENT important. À Barcelone, on a déjà souligné, lors de la formation des jeunes, qu’il ne fallait pas se contenter de regarder qui marquait les buts. Ils disaient : faites attention à Xavi, à Iniesta, à Dani Alves. Ce qu’ils font tous pour l’équipe. C’est ainsi que je vois le football. Et c’est ainsi que je joue moi-même. »

Sa première saison au PSV

« Je ne vais pas dire que je m’y attendais, mais c’était mon objectif : être titulaire et ne plus jamais le quitter. Je voulais me développer au PSV et avec les jeunes. Et qui sait, peut-être même avoir une chance d’intégrer l’équipe nationale néerlandaise. C’est devenu plus important, j’ai même déjà fait mes débuts en équipe nationale lors d’une Coupe du monde. »

La différence entre Pochettino et van Nistelrooy

« J’ai eu très peu d’entraîneurs dans le football professionnel. Mauricio Pochettino m’a à peine parlé au PSG, j’étais le plus jeune du groupe, c’est peut-être pour ça. Mais il y a une grande différence avec Ruud van Nistelrooy. Il cherche à établir un contact sur tous les sujets. Je me reconnais beaucoup dans la façon dont l’entraîneur vit le football. Je ressens la même chose devant tant de passion. Il faut qu’il y ait de la vie dans un match. Et il faut aussi qu’il y ait des chocs. Cette émotion est en moi et je ne vais pas la changer. »