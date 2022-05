Yohan Cabaye demande de la patience aux titis du PSG

Le PSG possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France. Un grand nombre de joueurs qui sortent du centre de formation arrive à percer dans le football professionnel, que ce soit dans leur club formateur ou bien un peu partout en Europe. Il est vrai que les jeunes titis ont un peu plus de mal à obtenir du temps de jeu au sein de l’équipe première du Rouge & Bleu. Dans un très bon reportage sur la formation parisienne, Téléfoot a interrogé Yohan Cabaye, coordinateur sportif du centre de formation et de préformation. Ce dernier demande de la patience aux titis.

L’exemple parfait, Presnel Kimpembe

« Plus dur de se faire une place au PSG qu’ailleurs pour les titis ? Non, je ne pense pas. Bien sûr, ce n’est pas facile de se faire sa place, parce qu’aujourd’hui le Paris Saint-Germain est un très grand club européen et aussi mondial. Bien sûr qu’Il y a une forte concurrence, mais les jeunes ne doivent pas perdre patience et savoir que rien n’est impossible. Le plus important c’est d’y arriver mais pas de rester un ou deux mois voire une ou deux saisons mais 10-15 ans. Et parfois, ils ont un peu de mal à comprendre le fait qu’il manque certaines choses pour eux pour durer au plus haut niveau. Presnel, c’est l’exemple type de la personne qui a continué à travailler, qui savait où elle voulait aller et surtout qui a gardé de la patience. Et c’est ce qui permet aujourd’hui d’être champion du Monde.«