Abdou Diallo toujours dans la short-list de l’AC Milan

Depuis l’ouverture du mercato hivernal le 1er janvier dernier, le PSG a pour objectif de dégraisser son effectif. Outre le prêt (sans option d’achat) de Rafinha à la Real Sociedad, les Rouge & Bleu devraient prochainement céder en prêt Sergio Rico à Majorque. Mais concernant les autres indésirables, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi, aucune avancée significative n’a eu lieu malgré quelques rumeurs.

De son côté, Abdou Diallo a également été cité comme potentiel joueur sur le départ. Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations, le défenseur sénégalais a notamment été ciblé par l’AC Milan afin de remplacer Simon Kjaer, blessé jusqu’à la fin de la saison. Mais, les Milanais étaient davantage intéressés par un prêt tandis que les dirigeants parisiens optaient plutôt pour un transfert sec afin d’amasser quelques liquidités. Alors que la piste s’était refroidie ces derniers temps, le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, confirme que le défenseur parisien – sous contrat jusqu’en 2024 – est toujours dans la short-list des dirigeants milanais, en concurrence avec Eric Bailly (Manchester United) et Japhet Tanganga (Tottenham). Reste à savoir si les Rossoneri seront toujours intéressés par un prêt ou un transfert sec.

Souvent utilisé en début de saison par Mauricio Pochettino au poste de latéral gauche, Abdou Diallo (13 matches disputés, 1113 minutes) a vu son temps de jeu se réduire considérablement depuis l’arrivée de Nuno Mendes et le retour à la compétition de Juan Bernat.

AC Milan are still looking for a centre back. No fresh contacts yet for Eric Bailly, Abdou Diallo still in the list – Tanganga among options but AC Milan only interested in potential loan move. 🔴 #ACMilan



Tottenham are not open to let Tanganga leave on loan before next week.