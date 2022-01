Duluc ne croit pas à une prolongation de Mbappé

En fin de contrat en juin prochain, l’avenir de Kylian Mbappé sera au centre des attentions dans les semaines et mois à venir. Si le numéro 7 des Rouge & Bleu avait confirmé son souhait de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, la donne a changé ces derniers temps. En effet, la possibilité d’une courte prolongation de contrat avec les Rouge & Bleu est envisageable. Et selon ESPN, le champion du Monde 2018 est plus que réceptif à l’idée de prolonger l’aventure avec le club de la capitale française. En effet, l’attaquant de 23 ans aurait eu la certitude d’être le numéro 1 dans le projet du PSG. Mais pour Vincent Duluc, cela n’est pas un critère pour que le Français prolonge avec le club parisien.

« La limite du critère, ça voudrait dire que Mbappé pense qu’il est le numéro un depuis trois mois. À mon avis, il pense qu’il est le numéro un depuis quatre ans. Pour lui, il n’y a vraiment rien de neuf et c’est lui le projet, même si Neymar pendant un an a été fantastique et était sans doute au-dessus de lui. Mais ça fait au moins deux ou trois ans que ce n’est plus le cas et que c’est vraiment lui (Mbappé) le numéro 1. Ce n’est pas une situation réellement nouvelle. Instinctivement, je ne le vois pas prolonger. L’argument sur la Coupe du monde (en 2022 au Qatar), je l’entends, mais ce n’est pas un argument de numéro 1, c’est lié aux intérêts du Qatar et à autre chose », a déclaré Vincent Duluc sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Pensait-il qu’il était numéro 2 derrière Messi ? Je ne pense pas. En revanche, ce qui est vrai c’est qu’il respecte toujours Messi et il le met toujours très très haut. Mais c’est plus un respect, ça ne veut pas dire qu’il se sent inférieur à Messi, ce sont deux choses différentes. En revanche, il le respecte énormément (…) Ce qui me surprend sur ce coup-là, c’est de laisser sous-entendre que tout dépend du PSG. Mais ce n’est pas le cas. L’ argument politique avec le Qatar est réel mais ça ne concerne pas Mbappé, ça ne concerne que le côté PSG. Je serais surpris qu’il fasse un cadeau pareil. »