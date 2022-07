Si la volonté au PSG est clairement de se séparer de plusieurs éléments, la nouvelle directions sportive du club y travaille activement. Entre les négociations, la tournée estivale Japan Tour 2022 et le Trophée des Champions, les dirigeants Rouge & Bleu pourraient finalement accélérer les choses dans le sens des départs après le match de ce dimanche 3 juillet qui l’opposera au FC Nantes à Tel-Aviv, selon nos confrères de Goal.

Arnaud Kalimuendo, possible partant

Auteur de deux buts en trois matchs de préparation au Japon, Arnaud Kalimuendo ne serait pas contre un départ. Sur les tablettes de Leeds (qui a déjà fait plusieurs offres), Nice, Rennes ou encore West Ham qui chercherait un deuxième attaquant après Gianluca Scamacca, le titi parisien ne serait pas contre l’idée de quitter son club formateur, lui qui serait au courant de la volonté du PSG de le vendre, toujours selon Goal. Rappelons que, selon les informations de Canal Supporters sur le dossier, l’attaquant de 20 ans aurait comme priorité de poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu, à la seule condition qu’une place se libère au sein de l’effectif.

La piste menant Paredes à Turin

International argentin et prétendant à une place au milieu de terrain de sa sélection pour la Coupe du Monde 2022, Leandro Paredes aurait prit conscience de ne pas faire partie des plans de Christophe Galtier et Luis Campos au PSG. C’est en ce sens que le joueur ne ferme pas la porte à un départ toujours selon les informations de Goal. Ces derniers affirment également que, le numéro 8 parisien aurait mandaté des agents proches du club turinois afin de faciliter les choses. Avec le départ d’Aaron Ramsey et la grosse blessure de Paul Pogba, la Juventus Turin devra se renforcer dans l’entrejeu. Nos confrères de Goal avancent également que Leandro Paredes aurait été proposé au coach de la Juve, Massimiliano Allegri, personnellement par Luis Campos, lors d’une réunion au mois de juin dernier.

Wijnaldum souhaite quitter le PSG

Le milieu de terrain Georginio Wijnaldum ferait part clairement de son envie de quitter le PSG à ses coéquipiers, notamment lors des séances d’entraînement du groupe à part, selon Goal. Cependant, son salaire additionné aux exigences des dirigeants parisien, ne rendent pas facile cette opération. C’est d’ailleurs ce qui aurait empêché le PSV Eindhoven de s’attacher les services de l’ancien de Liverpool. Ses émoluments atteignant la somme de 7 millions d’euros par an, sont également un obstacle pour l’AS Roma. Les discussions sont en cours entre le club pensionnaire de Serie A et le PSG, qui entretiennent de bonnes relations, qui pourraient faire en sorte que le deal se fasse. De son côté, le joueur patiente et serait régulièrement en contact avec le coach de l’AS Roma, José Mourinho. Nos confrères de Goal soulignent l’optimisme de différents « connaisseurs du dossier« .

Gueye, pas contre un retour à Everton

Son idée de départ a un moment été de faire changer d’avis à son coach et sa direction, afin de tout donner pour gagner sa place au sein de l’effectif Rouge & Bleu. C’est en ce sens que, malgré le déplacement d’un board de Galatasaray sur Paris, Idrissa Gueye n’a pas souhaité donner suite aux avances du club stambouliote. Cependant, face à la volonté de son club de le vendre à un an de la fin de son contrat, l’international sénégalais aurait changé de discours, notamment face à la manifestation de son ancien club. En effet, selon Goal, Idrissa Gana Gueye ne serait pas contre l’idée de retrouver la Premier League, sous les couleurs d’Everton.

Abdou Diallo et le PSG, un intérêt commun

S’il y a un joueur qui a reçu le message de son club c’est bien Abdou Diallo. Loin de lui l’envie de poursuivre l’aventure Rouge & Bleu sur le banc, ce qui a très rapidement fait naître en lui l’envie de quitter la capitale, mais pas pour n’importe qu’elle destination. En effet, l’international sénégalais a gentiment décliné les avances du Stade Rennais toujours selon Goal. Par ailleurs, le numéro 22 parisien est sur les tablettes de l’OGC Nice. Refroidi par le montant réclamé par le PSG, Tottenham était également sur le coup avant de se tourner vers le Français Clément Lenglet.

C’est en Italie qu’Abdou Diallo garde une certaine cote. Avant de recruter Kim Min-Jae, Naples était intéressé et avait même fait le déplacement à Paris pour rencontrer l’ancien du Borussia Dortmund. L’AC Milan serait également sur le dossier mais pourrait être freiné par le montant de l’opération. C’est en ce sens que, toujours selon le média français Goal, les dirigeants parisiens auraient revu leurs exigences à la baisse, pour réclamer aujourd’hui 20 millions d’euros.

Thilo Kehrer, objectif Mondial 2022

Désireux de disputer la Coupe du Monde 2022, Thilo Kehrer sait qu’il devra avoir un temps de jeu plus conséquent pour remplir cet objectif. En plus de ce fait, Luis Campos n’entend pas laisser filer le joueur libre dans un an, à la fin de son contrat. Le dirigeant portugais a récemment recruté Nordi Mukiele afin de prendre la place de l’international allemand, et cela a été appliqué dès aujourd’hui avec l’annonce du groupe pour le Trophée des Champions, une liste sur laquelle ne figure pas le nom de Kehrer, mais bien celui du néo parisien. L’ancien de Schalke semble avoir reçu le message et a changé d’agent. Cette semaine, c’est une piste le menant au FC Séville qui est sortit dans la presse. Selon Goal, l’entourage du joueur n’a eu aucun vent de cette potentielle piste.

Dina-Ebimbe espère rebondir en Allemagne

Lui aussi semble avoir reçu le message. Eric-Junior Dina-Ebimbe ne fera pas le déplacement pour disputer le Trophée des Champions à Tel-Aviv. La porte de sortie lui est clairement indiqué par le PSG. Le PSG qui s’était mis d’accord avec Braga afin de trouver un point de chute à son joueur, mais le titi parisien a décliné l’offre du club lusitanien. Et non sans raison. En effet, Eric-Junior Dina-Ebimbe a une idée bien claire en tête, qui est celle d’évoluer en Bundesliga. Cependant, les près de 10 millions d’euros réclamés par ses dirigeants afin de le libérer freinent pas mal de prétendant, donc L’Eintracht Fracncfort, qui a fait une offre de 5 millions d’euros, refusée par le PSG.