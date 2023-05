Achraf Hakimi focus sur ses objectifs avec le PSG

Achraf Hakimi est passé par tous les états hier soir lors de la large victoire du PSG contre Ajaccio (5-0). Buteur, il a été expulsé en fin de match après une altercation avec Mangani. Un nouveau match difficile à l’image de sa saison.

Achraf Hakimi ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière. Le latéral droit du PSG affiche une certaine nervosité sur le terrain, lui qui a écopé de deux cartons rouges en lors de ses deux dernières rencontres. Contre Ajaccio (5-0), l’international marocain a marqué mais en fin de match, il a été expulsé après une échauffourée entre plusieurs joueurs des deux équipes. Un carton rouge qui pourrait le priver d’une partie de la fin de la saison. Selon le Parisien, Hakimi pourrait être suspendu deux matches minimum pour son expulsion, « d’autant que le latéral parisien était sous surveillance » après son rouge contre Lorient. Depuis plusieurs semaines, il affiche un mélange de frustration et de nervosité. Généreux, il propose toujours dans son couloir mais est souvent oublié par ses partenaires. Des efforts pour rien qui peuvent l’agacer. « Revenu du Qatar avec une blessure aux ischio-jambiers qui lui a fait manquer plusieurs matchs, le Marocain peine à retrouver ses qualités. » Mais selon ses proches, il se sent bien physiquement et que son implication « n’a jamais changé, malgré les performances collectives décevantes du PSG.«

Il reconnait que sa saison aurait pu être meilleure

Le Parisien se demande si l’explication de sa méforme pouvait aussi être liée à sa vie privée. Il a divorcé et été accusé de viol, chose qu’il nie en bloc en dénonçant une tentative de racket. Ses proches assurent que l’ancien du Borussia Dortmund va bien et qu’il se concentre sur ses prochains objectifs avec le PSG, obtenir le titre de champion de France « et revenir meilleur l’an prochain aux côtés de son meilleur ami, Kylian Mbappé, dont il est toujours aussi proche. » Les deux joueurs sont très souvent ensemble et la nature de leur relation n’a pas évolué. « Amoureux de Paris et de ses tentations nocturnes, Achraf Hakimi reconnaît que la saison aurait pu être meilleure avec le PSG, surtout après le Mondial au Qatar. Mais il assure de son professionnalisme, ce dont personne n’a eu à se plaindre au camp des Loges depuis deux ans« , conclut le quotidien francilien.