Au grand bonheur de Luis Enrique et des supporters, Achraf Hakimi s’offre une prestation exemplaire en Ligue des Champions et confirme sa renaissance au Paris Saint-Germain.

Cela faisait trois saisons qu’Achraf Hakimi ne semblait pas vraiment trouver sa place au Paris Saint-Germain. Pourtant, ce n’est pas l’enthousiasme qu’il manquait lors de sa signature à Paris. En provenance de l’Inter Milan, le latéral droit est arrivé en 2021 avec l’étiquette de la plus grosse promesse à son poste. Formé au Real Madrid, puis ensuite passé par Dortmund et l’Inter Milan, les clubs du monde entier se battaient pour s’arracher Achraf Hakimi. C’est finalement au PSG que le défenseur s’engage jusqu’en 2026. Un grand ouf de soulagement aussi pour les supporters parisiens qui étaient à la recherche de la pépite au poste de latéral droit, un poste qui ne trouvait pas chaussure à son pied.

Un premier acte raté

La première saison, synonyme d’adaptation, ne satisfait déjà pas. Sous les ordres de Mauricio Pochettino, Achraf Hakimi ne retrouve pas la liberté d’exploiter ses qualités de vitesse et de percussion. Malgré son coup de cœur amical avec Kylian Mbappé, la connexion ne s’établit pas avec Angel Di Maria, occupant le poste d’ailier droit. Préoccupé par un rôle de « défenseur droit » plus marqué que celui de « latéral droit », le Parisien ne se fait pas de place dans le secteur offensif et marche sur les plates-bandes de l’attaquant argentin. Durant la saison 2021/22, Hakimi participe à 41 rencontres toutes compétitions confondues, pour seulement 4 buts et 6 passes décisives. Son plus bas rendement depuis 2019. À titre de comparaison, le Marocain avait inscrit 7 buts et offert 11 passes décisives lors de sa saison à l’Inter Milan.

🗣️ Alejandro Camano (agent d’Hakimi) : “Quand le PSG aura un entraîneur et qu’il communiquera sur son projet, nous verrons. C’est l’un des meilleurs clubs du monde. Nous attendons que cela se stabilise et nous verrons. » ⏳🇲🇦 pic.twitter.com/xMrDsDo6OA — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 24, 2023

Ça ne fonctionne pas

La magie ne prend pas. Dans une énième envie de nouveau cycle, le Paris Saint-Germain engage un nouvel entraîneur, Christophe Galtier. Là encore, Achraf Hakimi ne s’y retrouve pas. Et pourtant, l’entraîneur français met tout en œuvre pour créer des espaces au défenseur. Dans une défense à trois, avec un positionnement beaucoup plus haut pour le Marocain, le joueur de 24 ans perd en confiance. C’est le doute qui gagne du terrain chez lui, pendant que la déception s’installe chez les supporters. Cette saison là, ses statistiques baissent encore. Il inscrit 5 buts, tous en championnat, et distribue 6 petites passes décisives, dont seulement 2 en Ligue des Champions. Avec une armée offensive composée de Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi qui prend toute la lumière des projecteurs, l’incertitude vient enfoncer le joueur en manque de confiance.

Cette fois c’est la bonne

Quand rien ne fonctionne, il faut changer les choses. Et ça, les dirigeants du PSG l’ont bien compris. Christophe Galtier prend la porte et laisse place à Luis Enrique. C’est le grand ouf de soulagement pour les Parisiens, et surtout pour Achraf Hakimi. Depuis le début de saison, le Marocain adopte le jeu de l’entraîneur espagnol et répond positivement. Avec une attaque presque complètement remplacée, le jeu du coach parisien est construit pour laisser les latéraux exploiter les couloirs du terrain. Une dualité s’est vite endurcie entre lui et les milieux de terrain, qui ont ordre d’aider en phase défensive. Cette complémentarité permet une liberté inédite au PSG pour Hakimi, qui a la place d’exploiter sa vitesse, combiner et se projeter entre le milieu et l’attaque pour créer les espaces. À l’image de ce second souffle, son excellent match de Ligue des Champions face à Dortmund. Auteur d’une partition exemplaire, le Marocain s’est offert un but somptueux, qui reflète de tout son talent technique. Un but « Luis Enriquesque« . Un match digne de trophée d’homme du match avec 4 tirs, 1 but, 3/3 dribbles réussis, 6/10 duels remportés, 3 tacles et 3 interceptions pour une prestation de patron.

Ohhh l’action magnifique de Achraf Hakimi et Vitinha qui permet au PSG de mener 2-0 🤩



L’enchaînement crochet-extérieur du pied 😳#PSGBVB | #UCL pic.twitter.com/9kahNmjWuu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2023

Achraf Hakimi a reconnu le travail de travail de Luis Enrique après le match d’hier au Parc des Princes : « Je pense que la force de cette équipe c’est qu’on est vraiment une équipe. On est tous ensemble, on attaque à 11, on défend à 11. Ça, c’est la base de ce PSG, c’est le coach qui a créé ça. Selon moi, c’est la première force de cette équipe. » De quoi confirmer aux supporters du PSG le début de saison de haut vol du latéral droit. En espérant que la bonne série continue.