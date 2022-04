Keita : « On veut battre des records et rentrer dans l’histoire de notre championnat »

Après sa victoire face à Elverum en milieu de semaine et sa qualification pour les quarts de finale de l’EHF Champions League, le PSG Handball retrouve le championnat ce dimanche après-midi (16h sur beIN SPORTS 3) avec un déplacement sur le parquet de Cesson-Rennes. Invaincus cette saison en Liqui Moly StarLigue avec 22 victoires en autant de rencontres, les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur série d’invincibilité pour s’approcher un peu plus du titre de champion de France. Et à quelques heures de cette rencontre, Adama Keita s’est exprimé sur ce match face à l’actuel 8e du championnat, dans un entretien accordé au site officiel du club.

« Cesson-Rennes invaincu à domicile ? Partout où on se déplace, ce sont des gros matches. Ils font une bonne saison et contre nous, ils n’auront pas de pression. Ce sera une rencontre très relevée. Ils voudront rectifier le tir après le match aller (victoire parisienne 45-22, ndlr). Il nous reste encore quelques matches à remporter pour être officiellement champions. On veut battre des records et rentrer dans l’histoire de notre championnat. Si on gagne face à Cesson-Rennes, on réalisera la meilleure entame de l’histoire de la Liqui Moly StarLigue avec 23 succès. Le principal c’est le titre, mais ça reste dans un coin de la tête. Un possible grand chelem ? A ce moment du championnat, sans faux-pas, on y pense forcément… Encore une fois, on prend ce qu’il y a autour, mais on veut surtout le titre ! »