Ce dimanche, la France et l’Argentine s’affronteront en finale de Coupe du monde 2022. Et un joueur du PSG sera sacré Champion du monde.

C’est le jour J, après quelques jours d’attente, la France tentera de conserver son titre face à l’Argentine ce dimanche après-midi (16h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Un exploit seulement réalisé par l’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962) par le passé. Mais cette finale de Coupe du monde verra surtout s’affronter deux stars du PSG : Kylian Mbappé chez les Bleus et Lionel Messi avec l’Albiceleste. Et avant ce duel entre les deux nations, retour sur les joueurs du PSG qui ont soulevé le trophée suprême.

Kylian Mbappé pour un doublé

Après 2018, Kylian Mbappé peut encore marquer un peu plus l’histoire du football français. Déjà présent au PSG il y a quatre ans et demi, le numéro 10 des Bleus a été l’un des acteurs majeurs du parcours de l’équipe de France en étant le co-meilleur buteur de sa sélection avec Antoine Griezmann (4 buts). Avec une réalisation contre la Croatie (4-2), il est devenu le deuxième plus jeune buteur en finale (19 ans) derrière Pelé et ses 17 ans en 1958 (victoire 5-2 du Brésil contre la Suède). Lors de la Coupe du monde en Russie, deux autres joueurs du PSG avaient été sacrés champions du Monde : Les Titis Alphonse Areola et Presnel Kimpembe. Si le gardien n’avait pas disputé la moindre minute, le défenseur central avait joué le troisième match de poules sans enjeu face au Danemark (0-0). Lors de la première Coupe du monde remportée en 1998 par les Bleus, un seul joueur du PSG avait soulevé le trophée : Bernard Lama, prêté à West Ham lors de la saison 1997-1998. Doublure de Fabien Barthez, le portier n’avait pas disputé le moindre match.

En dehors des Français, un autre joueur du PSG avait remporté la Coupe du monde en 1994. La légende des Rouge & Bleu, Rai, avec le Brésil. Appelé pour ce Mondial aux États-Unis, le Brésilien n’avait pas vécu le meilleur moment de sa carrière. Capitaine et buteur lors du premier match, il avait finalement perdu sa place de titulaire jusqu’à la fin de la compétition. Autre Brésilien sacré champion du Monde avec la Seleçao brasileira : Ronaldinho. Le génie brésilien a marqué 2 buts (dont un sur penalty) lors de l’édition 2002 organisée au Japon et en Corée du Sud et a grandement participé au beau parcours de sa sélection (18 buts marqués en 7 matches).

Ronaldinho (à droite) avec la Coupe du monde en 2002

D’autres joueurs ont remporté la Coupe du monde avant ou après leur passage au PSG. Dans l’effectif actuel, Sergio Ramos a été l’un des joueurs majeurs du titre remporté par l’Espagne en 2010. Prêté au SL Benfica cette saison, Julian Draxler a été sacré champion du Monde en 2014 avec l’Allemagne. De son côté, Youri Djorkaeff, passé au PSG entre 1995 et 1996, a remporté la Coupe du monde en 1998 avec la France. L’ancien directeur sportif, Leonardo, a aussi été sacré champion du Monde en 1994 aux côtés de son ex-coéquipier en club, Rai. Autre ancien Parisien vainqueur d’une Coupe du monde avec le Brésil il y a 20 ans : Vampeta (passé au PSG en 2001)

De leur côté, Blaise Matuidi (2018, France) et Gianluigi Buffon (2006, Italie) sont également les anciens des Rouge & Bleu à avoir soulever la Coupe du monde avec leur sélection. Enfin, dans les années 1970, les anciens Parisiens, Osvaldo Ardiles (passé au PSG en 1982) et Joel Camargo (1971-1972), avaient remporté le Mondial respectivement avec l’Argentine en 1978 et le Brésil en 1970.

