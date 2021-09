Algerino : « On a vraiment vu un collectif solidaire »

Opposé à Manchester City ce mardi, le PSG a sorti une belle prestation pour s’imposer sur le score de 2 à 0. Un résultat obtenu grâce à des réalisations d’Idrissa Gueye et Leo Messi et qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper la première place du groupe A. Dans un entretien accordé au Parisien, l’ancien du PSG – Jimmy Algerino (1996-2001) – est revenu sur la performance du club de la capitale face au club anglais.

Son ressenti après la victoire du PSG

Algerino : « Franchement, je suis très heureux pour le PSG. Ils ont répondu présent. On a vu vraiment un collectif solidaire, concerné et surtout où les joueurs ont couru ensemble, même Messi, Neymar ou Mbappé. Et ça, c’est vraiment intéressant. Puis il y a ce but exceptionnel de Messi qui clôture le match d’une belle façon. »

La prestation de Gueye

Algerino : « On le sent costaud. En plus de ça derrière il prend un coup (de De Bruyne, ndlr) qui peut lui péter la jambe. S’il joue la malice en restant au sol et en sortant sur la civière, c’est rouge pour De Bruyne. Mais ce qui est bien c’est qu’il a choisi de rester dans l’esprit. Il a eu mal, s’est relevé et a serré les dents. Mais on peut féliciter tout le monde notamment Verratti qui n’avait plus joué depuis le 5 septembre et qui fait un match quand même assez hallucinant. »

Le match de Messi

Algerino : « Il s’est sacrifié pour l’équipe. Il a fait des efforts, des replis défensifs. Ça lui demande plus de courses, donc peut-être plus de fatigue aussi. Et malgré ça, à la fin, il garde une lucidité extraordinaire pour marquer ce but. Mais je voulais mettre aussi en avant Kylian Mbappé. C’est quand même le joueur le plus dangereux de l’équipe. Et avec cette talonnade on voit qu’il enrichit encore plus son jeu. »