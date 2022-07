Lors de sa conférence de presse de présentation comme entraîneur du PSG, Christophe Galtier a été interrogé sur les gardiens. Contrairement à la saison dernière où Mauricio Pochettino avait décidé de ne pas choisir de numéro 1 entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, l’ancien coach lillois a fait savoir qu’il y aura un numéro 1 cette saison. Et selon les dernières informations, il s’agira de l’Italien (23 ans). Même s’il a une préférence pour le Costaricien, Jérôme Alonzo est ravi qu’une hiérarchie soit établie.

Alonzo satisfait du choix de nommer un numéro 1

« Les gardiens, il faut les mettre dans les meilleures conditions possible. Le gardien ce n’est pas un joueur comme les autres. Le gardien, il faut le mettre en avant, le brosser dans le sens du poil. Il faut le valoriser. Ce n’est pas du tout ce qui a été fait au PSG la saison dernière. Les deux n’étaient pas moyens mais moyen plus. […]De cœur, je serais plutôt Navas parce qu’il a fait depuis son arrivée au PSG est extraordinaire. Je ne trouve pas que Donnarumma après son erreur est tellement rebondi plus que ça. Sportivement, je trouve que c’est un choix qui se discute. Mais au moins, c’est un choix, se félicite l’ancien portier dans l’Equipe de Greg. Donnarumma va pouvoir préparer sereinement sa saison. Ils vont le valoriser, le mettre en confiance. Un gardien a besoin de ça pour briller. […]Galtier a toujours fonctionné avec un numéro 1 et un numéro 2.«