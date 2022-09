Neymar reste la cible des adversaires par sa technique et ses qualités de dribble hors normes, que ce soit avec le PSG ou sa sélection, et ce dernier se plaint ouvertement du traitement qu’il subit…

La trêve internationale de septembre touche à sa fin et celle-ci faisait office de répétition générale pour les joueurs du PSG. Le Brésil de Neymar fait partie des favoris dans cette compétition et l’a prouvé en remportant assez facilement ses deux derniers matchs amicaux face au Ghana (3-0) et la Tunisie (5-1). Le numéro 10 parisien a encore été particulièrement brillant avec sa sélection grâce à un but inscrit et deux passes décisives délivrées sur ces rencontres, mais a aussi été (comme trop souvent) la cible de l’agressivité des défenseurs adverses.

« Avec moi, tout est différent ! »

Provoquant et virevoltant, Neymar a encore éclaboussé le public du Parc des Princes de son talent et par sa facilité technique. Des qualités qui séduisent les observateurs… mais moins ses adversaires. Ce mardi, le milieu de terrain parisien a subi de nombreuses fautes à son égard, sans que beaucoup de celles-ci ne soient sanctionnées par l’arbitre, Rudy Buquet. Après la rencontre, le « Ney » s’est exprimé en zone mixte et s’est plaint de l’attitude de « l’homme en noir » et de ses adversaires.

« Les joueurs tunisiens ont fini par s’exciter un peu plus avec le public qui était fou. Mais ils ont un peu exagéré sur la force. Notre équipe avait un bon mental, le joueur de la Seleção sont psychologiquement prêts. On a joué au foot, on contrôlait le jeu. Le premier match de la Coupe du monde, c’était aujourd’hui.

L’arbitrage ? J’ai fait une faute, ma première faute du match, carton jaune. C’est difficile. Je subis quatre, cinq, six fautes par match. Avec moi, tout est différent ! J’ai subi une faute en deuxième période alors qu’on lançait une contre-attaque. Le gars m’attrape et n’a même pas reçu un carton jaune. Moi, je fais une faute sur le défenseur, sans avoir fait exprès de lui marcher dessus. J’ai même arrêté de jouer pour lui demander pardon et je prend un jaune. Ce sont des situations qui échappent à tout contrôle. Je n’ai pas fait exprès de lui donner un coup. Mais parfois, il faudrait un peu plus de bon sens. »