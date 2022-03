Arteta botte en touche sur l’intérêt du PSG à son égard

Le PSG devrait changer d’entraîneur cet été. Malgré un contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino va très certainement quitter les Rouge & Bleu un an et demi après son arrivée. Plusieurs noms ont été avancés pour le remplacement de l’entraîneur argentin, comme Zinedine Zidane ou encore Antonio Conte. Mikel Arteta a aussi été cité.

L’ancien milieu de terrain du PSG est actuellement sur le banc d’Arsenal et réalise une bonne saison. À l’issue de la défaite contre Liverpool hier soir, il a été questionné sur l’intérêt du PSG à son égard. Et il a préféré botter en touche. « C’est très simple. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant ici. C’est ici que je suis.«