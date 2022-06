Revue de Presse PSG : Bleus, Mbappé, Galtier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 9 juin 2022. L’équipe de France affronte ce soir l’Autriche dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Nations (20h45), Mbappé encore absent du onze de départ mais très certainement sur le banc, l’OGC Nice réagit aux rumeurs Galtier qui est une des priorités du PSG, une équipe de France « new look »…

L’Équipe du jour revient principalement sur la rencontre de ce soir face à l’Autriche et le fait que les Bleus devront de nouveau faire avec beaucoup d’absents. Les hommes de Didier Deschamps restent sur 2 matches sans victoire avec un nul concédé contre la Croatie (1-1) et une défaite face au Danemark (1-2). Les tricolores sont donc dans l’obligation de gagner s’ils veulent espérer remporter de nouveau cette “magnifique” compétition qu’est la Ligue des Nations. Le quotidien sportif rapporte que la fatigue et les blessures, “comme on pouvait s’y attendre”, ont éloigné Didier Deschamps de sa structure d’équipe idéale et de base. Entre Raphaël Varane, qui a quitté le rassemblement, N’Golo Kanté et Kylian Mbappé, qui sont encore avec le groupe mais sans s’entraîner : il manque au sélectionneur « un joueur majeur par ligne. » Le journal se demande si justement ce ne sont pas à cause de ces absences et blessures, que l’équipe de France n’y arrive pas lors de ce mois de juin, d’un point de vue collectif et comptable. Et par conséquent le fait que l’on voit moins la défense à cinq mise en place par Deschamps, jugée comme « la grande nouveauté et la grande réussite de la saison internationale ? »

XI probable de l’équipe de France selon L’Équipe : Lloris – Pavard, Konate, L. Hernandez, T. Hernandez – Tchouameni, Kamara, Diaby, Coman – Griezmann, Benzema

L’Équipe est allé à la rencontre de Julien Fournier, directeur du football de l’OGN Nice, qui s’est confié sur la fin de saison de son équipe mais surtout sur le bilan et l’avenir de l’entraîneur du club. Il a bien évidement évoqué le cas de Christophe Galtier, et les avances réalisée par le PSG : « Si le Paris-Saint-Germain vient, et c’est une décision que je ne peux pas prendre seul bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l’un de vos joueurs ou votre entraîneur, c’est compliqué de dire non ». Le dirigeant des aiglons met en garde le club de la capitale puisqu’il prévient que « chaque jour qui passe rend la tâche plus difficile » parce que sa formation doit avancer « pour la saison prochaine », avant d’ajouter que si les Rouge & Bleu le veulent, « il ne faut pas qu’ils tardent ».

Le Parisien de ce vendredi se projette aussi sur la rencontre de l’équipe de France de ce soir face à l’Autriche, et fait davantage un focus sur les « calendriers du football qui ont tendance à flirter avec l’aberration ». Didier Deschamps a averti lors du dernier point presse que le onze aligné n’aurait rien à voir avec celui contre la Croatie (1-1), en début de semaine. Mais le sélectionneur « ne s’attendait peut-être pas au début du rassemblement à faire souffler un vent de nouveauté aussi puissant sur la sélection. »

Les blessures de Varane, qui a quitté le groupe, et les pépins physique de Kanté, Rabiot et Mbappé, « vraisemblablement forfait pour les deux premiers ce vendredi à Vienne », obligent le sélectionneur national à aligner des joueurs avec moins d’expérience ou de sélections. Le quotidien francilien rapporte que ce jeudi soir, l’attaquant du PSG, « après avoir commencé à courir en compagnie d’un kiné, a, toutefois, retouché le ballon. Il a même participé à la fin de la séance à des frappes au but avec un bel appétit. » S’il devrait débuter sur le banc, son éventuelle entrée en cours de match, n’est pas totalement à exclure. L’avènement de nombreux jeunes en EDF avec les présences de Konaté, Tchouameni ou encore Kamara est perçue comme une “révolution des ‘rookies’” par le journal.

XI probable de l’équipe de France selon Le Parisien : Lloris – Pavard, Konate, L. Hernandez, T. Hernandez – Tchouameni, Kamara, Diaby, Coman – Griezmann, Benzema