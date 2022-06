Le PSG “prêt” à annoncer les departs de Pochettino et Leonardo

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG jusqu’en juin 2025 a été un sacré pied de nez au Real Madrid qui semblait sûr de son coup sur son cas. Avec ce dossier bouclé, de grands bouleversements sont attendus au sein de la direction sportive avec des départs importants à prévoir dans les prochains jours…

Arrivée imminente de Luis Campos

En effet, l’organigramme du PSG devrait largement évoluer. Leonardo et Mauricio Pochettino, semblent clairement en situation d’échec en terres parisiennes et vont être officiellement démis de leurs fonctions dans les prochaines heures. Comme le rapporte Fabrizio Romano sur ses réseaux sociaux, le club de la capitale est “enfin prêt” à annoncer le départ du coach argentin et du directeur sportif brésilien. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, préparerait les dernières réunions afin de décider du nouvel entraîneur qui remplacera “Poch’”. De plus, le journaliste explique qu’immédiatement après ces annonces, Luis Campos rejoindra aussi officiellement le PSG. De quoi s’attendre à une semaine agitée dans la capitale française.