Hier soir, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Clermont Foot (6-1). Portés par un trio offensif Neymar-Mbappé-Messi en très grande forme, les Rouge & Bleu ont réalisé un véritable festival au Stade Gabriel. Une performance qui laisse tout de même de grand regret au vu de la belle complicité affichée par les trois attaquants depuis deux matches. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, l’ancien capitaine du PSG – Eric Rabesandratana – s’est exprimé sur la performance des trois stars parisiennes.

« Neymar a fait un match exceptionnel hier, tout comme Messi et Mbappé. C’est pour cela que le score est très élevé. Les connexions sont en train de se faire tout doucement et malheureusement ça crée d’énormes regrets car on aurait voulu voir ça avant. On aurait voulu voir cette ‘MNM’ exploser tout le monde avant. Il y a des circonstances qui ont fait que ça a pris plus de temps que prévu. Hier, vous avez un Messi qui fait trois passes décisives, un Mbappé qui fait trois buts et une passe décisive et un Neymar qui fait la même chose. Je pense que c’est le ratio qu’on aurait pu avoir assez souvent en Ligue 1, mais malheureusement, la blessure de Neymar, l’adaptation de Messi et certainement l’Euro et la Copa America ont fait que tout cela a pris du retard. Malheureusement, on retrouve les bonnes connexions seulement maintenant, ça va donner encore plus de regrets par rapport à ce qu’on a pu voir en Ligue des champions. »

Pour Eric Rabensandratana, le PSG pourra également compter sur ce trio offensif en forme pour bien finir cette saison 2021-2022. « Je pense qu’on va avoir une bonne fin de saison parce que d’abord ils ont envie de gagner ce titre (…) On a eu une bonne performance de Ramos qui a tout de suite rassuré et a muselé l’attaque de Clermont. Malheureusement, tout arrive un peu en décalé. Entre les blessures, la fatigue et le manque d’automatismes, il fallait de la patience et du temps pour mettre en place tout cela, comme Pochettino l’a dit. Il faut lui retenir ça. Après un temps de travail un peu plus important, on retrouve trois joueurs qui sont capables de faire la différence. Au lieu de tirer sur la concurrence, ils se mettent au service de l’un de l’autre, ce qui fait que ça tourne et les résultats sont mieux. Tant mieux, ils ont tout compris et j’espère qu’on pourra en profiter plus longtemps. »