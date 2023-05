Le Real Madrid prêt à relancer le dossier Mbappé cet été

Après un long feuilleton de plusieurs années, le Real Madrid est toujours intéressé par une arrivée de Kylian Mbappé, dans un mercato estival qui s’annonce record pour le club merengue.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est associé au Real Madrid. Mais le PSG a été un obstacle pour les Madrilènes en 2017, 2021 et 2022. Et alors qu’une arrivée chez la Casa Blanca ne semblait plus d’actualité depuis la prolongation de contrat de l’attaquant chez les Rouge & Bleu jusqu’en 2025 (dont une année en option), le club espagnol serait prêt à revenir à la charge pour l’international français. En effet, selon les informations de The Telegraph, le vainqueur de la Ligue des champions 2022 va revenir à l’attaque cet été avec une offre, dont le montant n’a pas été divulgué.

❗️Le Real Madrid est pret à s’attaquer de nouveau au dossier Mbappé cet été et faire une offre.

Le PSG de son côté est DÉTERMINÉ à garder son joueur et construire autour de lui ❌🇫🇷



[@TelegraphSport] pic.twitter.com/vP5OAi4kGD — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 10, 2023

Le PSG veut construire autour de Mbappé

Le Real Madrid compte amorcer une nouvelle ère de Galactique cet été et souhaite ainsi enrôler Kylian Mbappé en attaque et Jude Bellingham au milieu de terrain. « Les champions d’Espagne ont discuté de l’arrivée des deux joueurs dans ce qui serait probablement un été de dépenses record pour faire partie de la nouvelle équipe des ‘Galactiques’ qui pourrait dominer l’Europe au cours de la prochaine décennie. » Si les négociations ont déjà été entamées avec le joueur du Borussia Dortmund, le club espagnol est prêt à relancer son intérêt de longue date pour le champion du monde 2018. « La possibilité qu’il lui reste une saison de contrat pourrait inciter les clubs à mettre la pression sur le PSG avec des offres cet été », précise le média britannique. Cependant, le champion de France en titre compte construire autour de Kylian Mbappé, d’autant plus que les deux autres stars de l’équipe, Lionel Messi et Neymar Jr, ne rentrent plus dans les plans des dirigeants. Le club parisien fera donc tout pour conserver son numéro 7 et a pour objectif de se tourner vers l’avenir avec des jeunes joueurs comme Warren Zaïre-Emery.

À voir aussi : Kylian Mbappé : « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des Champions avec le PSG »