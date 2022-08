Afin de faire comprendre à ses indésirables qu’ils sont purement et simplement poussés vers la sortie, le PSG a décidé d’être particulièrement cash : s’ils veulent du temps de jeu cette saison, ce ne sera nullement sous la tunique rouge et bleu. En ce sens, une liste conséquente de joueurs, placés sur la liste des transferts, a donc été constituée.

On y retrouve notamment des éléments comme Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Rafinha ou Julian Draxler. Mais récemment, deux autres noms sont venus s’ajouter à ces derniers : Thilo Kehrer et Mauro Icardi. En ce qui concerne le premier cité, plusieurs clubs se sont d’ores et déjà manifestés pour le sortir de cette impasse.

Discussions positives pour le départ de Thilo Kehrer

Le FC Séville déjà : avec la vente XXL de Jules Koundé au FC Barcelone, les Andalous recherchent un nouveau défenseur central. L’intérêt sévillan est concret, mais aucune offre ne serait encore parvenue aux décideurs rouge et bleu contrairement à West Ham. En effet, de sources anglaises, les Hammers auraient transmis deux propositions à leurs homologues parisiens. Si la première a été rejetée, la seconde pourrait bien faire mouche. En tout cas, d’après les informations de Loïc Tanzi, qui confirme ces offres, les pourparlers avancent bien entre les deux clubs et une conclusion positive serait attendue dans ce dossier. Reste à connaître la volonté du joueur. Car s’il serait désormais ouvert à un départ, Loïc Tanzi nous informe que Thilo Kehrer n’a toujours pas donné sa réponse quant à la possibilité de rallier West Ham cet été.