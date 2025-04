ASSE / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (19h sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne avec pour ambition de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France.

Après deux semaines de trêve internationale, le PSG retrouve enfin la compétition. Ce samedi (19h sur DAZN), les joueurs de Luis Enrique se déplacent sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. En cas de succès, les Rouge & Bleu pourront déjà remplir l’un des critères pour être sacrés champions de France dès ce week-end. Pour cela, il faudra aussi compter sur une défaite de l’Olympique de Marseille face au Stade de Reims plus tôt dans la journée (17h) et un match nul entre l’AS Monaco et l’OGC Nice dans la soirée (21h05).

Zaïre-Emery latéral droit ?

Mais dans ce nouveau marathon de matches qui attend le PSG, Luis Enrique pourrait se servir de cette rencontre face au mal classé pour faire tourner son effectif. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait tenir sa place. Absent de l’entraînement hier et annoncé forfait pour cette rencontre, Achraf Hakimi figure tout de même la composition probable du quotidien L’Equipe, avec le brassard de capitaine. En charnière centrale, Marquinhos pourrait débuter sur le banc et laisser sa place à son compatriote Lucas Beraldo afin d’accompagner Willian Pacho. Au poste de latéral gauche, Nuno Mendes serait aligné. Dans l’entrejeu, le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves est pressenti, toujours selon le quotidien sportif. Pour l’attaque, Ousmane Dembélé pourrait être accompagné de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent avec une rotation d’effectif plus importante. Avec la probable absence d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery pourrait une nouvelle fois occuper la position de latéral droit. Afin de reposer Willian Pacho, qui est seulement revenu ce vendredi à l’entraînement, Lucas Hernandez a une chance à saisir en charnière centrale. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz et Désiré Doué pourraient accompagner João Neves, d’après le quotidien francilien. Buteur avec le Portugal durant cette trêve internationale, Gonçalo Ramos est pressenti pour débuter aux côtés de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi (c), Beraldo, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma (c) – Zaïre-Emery, Beraldo, L.Hernandez, Nuno Mendes – J.Neves, F.Ruiz, Doué – Barcola, G.Ramos, Kvaratskhelia

Le XI probable de l'ASSE : Larsonneur (c) – Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot – Moueffek (ou Bouchouari), Ekwah, Tardieu – Cardona, Stassin, Davitachvili

