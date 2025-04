Revue de Presse PSG : ASSE, invincibilité, Kvaratskhelia…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 29 mars 2025. Le match face à l’AS Saint-Etienne (19h sur DAZN), l’invincibilité parisienne en Ligue 1, les conditions pour voir le PSG champion de France dès ce samedi, le duel entre Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’invincibilité du PSG en Ligue 1. Toujours invaincu, le club de la capitale ambitionne de terminer le championnat sans la moindre défaite. Les Rouge & Bleu peuvent même être sacrés champions de France dès ce week-end en cas de succès sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne, de défaite de l’OM face au Stade de Reims et d’un match nul entre l’AS Monaco et l’OGC Nice. Un objectif majeur dans l’histoire moderne du football et jamais réalisé dans le football français. Le FC Nantes de la saison 1994-1995 était l’équipe la plus proche de réaliser cet exploit avant de chuter à la 33e journée du championnat. Mais l’équipe de Luis Enrique n’en est pas encore là. Il a d’abord trois matches à négocier pour faire mieux que le PSG de 2015-1016 qui s’était incliné pour la première fois à la 28e journée sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (1-2). Puis ensuite, elle pourra s’attaquer au record du FC Nantes.

Pour l’heure, si Luis Enrique reconnait que le PSG est « virtuellement » champion de France, il reste prudent pour la suite de la saison : « On doit utiliser ces huit derniers matches de Ligue 1 pour d’autres objectifs plus globaux. L’objectif est d’être à la fin de toutes ces compétitions. C’est évident qu’il y a des compétitions plus importantes que d’autres, je n’invente rien », a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi. Mais une fois que le titre sera officiellement acquis, l’ambition d’être invaincu toute une saison sera l’un des leviers majeurs de cette fin de saison. « Déjà invaincu à l’extérieur depuis février 2023, Paris semble réunir les conditions de ce résultat historique : il a une marge considérable sur le reste de la L1, il n’a pas de blessés au coeur d’une dynamique intime qui favorise la concurrence interne et la performance des joueurs sortis du banc, et sa jeunesse l’éloigne un peu des lassitudes de fin de saison d’une équipe dominante. » Mais, les Rouge & Bleu feront face à deux dangers majeurs : un relâchement après la fête du titre et l’impact mental de la Ligue des champions.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre face à l’AS Saint-Etienne et la possibilité d’être sacré champion de France pour le PSG. Le club parisien pourrait même obtenir son 13e titre dès ce samedi soir. Pour cela, il faudra d’abord être vainqueur de l’ASSE puis espérer une défaite de l’Olympique de Marseille face au Stade de Reims un peu plus tôt dans la journée (17h) et un partage de points entre l’AS Monaco et l’OGC Nice dans la soirée (21h05). Avec 19 points d’avance en tête du championnat, l’équipe de Luis Enrique peut espérer rester invaincue toute une saison. « Il y a chez ce PSG un sentiment de toute-puissance et une force collective peu commune. Rien ne lui semble impossible. À commencer par le triplé L1 – Coupe de France – Ligue des champions après lequel il court depuis tant années. »

Pour ce déplacement dans le Forez, le technicien espagnol sera privé d’Achraf Hakimi (repos), Senny Mayulu (suspension) et Lee Kang-In (cheville) mais pourra compter sur son serial-buteur Ousmane Dembélé pour faire flancher l’une des pires défenses de Ligue 1. Les Verts sont à la recherche de leur première victoire depuis le 4 janvier dernier tandis que les Parisiens chercheront à maintenir leur excellente dynamique. Le coach des Rouge & Bleu peut se servir de cette rencontre pour ménager l’organisme des joueurs les plus sollicités durant cette trêve internationale à l’image des Sud-Américains qui ont retrouvé l’entraînement ce vendredi. La demi-finale de Coupe de France mardi prochain face à l’USL Dunkerque occupe également l’esprit du staff, désireux de tout rafler cette saison. « Cette année plus encore, Paris est une fête. Et si le titre de champion de France ne s’offre pas à lui ce 29 mars, le rendez-vous est pris au Parc des Princes le samedi 5 avril pour une bamboche mémorable contre Angers. »

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur le duel entre les deux Géorgiens Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili. Amis depuis qu’ils ont 11 ans, les deux joueurs vont s’affronter ce samedi après-midi à Geoffroy-Guichard. Le directeur de l’académie de football du Dinamo Tbilissi se souvient de leur complicité : « Ils ont rejoint l’académie à peu près au même moment, à l’âge de 11 ans. Ils ont grandi ensemble, ont joué ensemble dans leur jeunesse et ont gardé un lien fort malgré le fait qu’ils jouent dans des clubs différents. Je décrirai leur relation en trois mots : loyauté, soutien et amour fraternel. » Au moment du transfert de Kvara au PSG cet hiver, l’attaquant de l’ASSE a joué le rôle de « conseiller en installation » en lui donnant le maximum de conseils pour faciliter son adaptation en France. Entre les deux, la confiance est totale. Kvaratskhelia est notamment le parrain du jeune Dati, fils de Zuriko Davitashvili. Si le numéro 7 du PSG a pris une dimension internationale depuis son arrivée à Naples, cela n’a jamais coupé leur complicité. Nés à trois jours d’intervalle (les 12 et 15 février), les deux joueurs ont permis de mettre la lumière sur le football géorgien en Ligue 1. Dans leur pays, l’intérêt pour le championnat de France a aussi explosé. Et cette rencontre entre l’AS Saint-Etienne et le PSG va donc faire augmenter l’audience au pays. « Depuis que Kvara est arrivé en France, en réalité, on n’arrête pas d’en discuter, on n’arrête pas d’en parler. Chacun dit à l’autre qu’il va gagner, c’est un match qu’on a ciblé et qu’on a hâte de jouer », a confié Zuriko Davitashvili.