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Image : PSG.fr

Avant Chelsea, l’optimisme est de mise au sein du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 mars 2026

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Avant ce choc, il règne un vent d’optimisme au sein du PSG.

Si le PSG est moins flamboyant cette saison, il n’a pas pour autant revu ses ambitions à la baisse. Leader de Ligue 1 avec un point d’avance sur Lens, le club de la capitale est encore en lice en Ligue des champions avec son huitième de finale qui se profile contre Chelsea. Dans son discours auprès de ses joueurs ces derniers jours, Luis Enrique a répété la confiance qu’il accorde à chacun et l’optimisme qu’il ressent avant ce qu’il appelle les « moments clés » de la saison, assure L’Equipe. En interne, on explique : « Honnêtement, tout est calme. Comme à la même époque, la saison dernière, juste avant d’affronter Liverpool, notre discours est le même : être soudés, se battre les uns pour les autres et ne rien lâcher.« 

PSG / Chelsea – Optimisme autour de João Neves
canalsupporters.com

Nasser al-Khelaïfi pas encore sûr d’être au Parc pour Chelsea

Au cœur de l’automne 2024, quand ses joueurs ont remis en question certaines de ses idées, le coach du PSG n’avait pas bougé et expliqué aux siens qu’il fallait y croire, tout en adaptant légèrement son management. Certains joueurs ont douté ces dernières semaines et n’ont pas manqué de le faire savoir. Pas l’Asturien. Ni sa direction, assure le quotidien sportif. Ce dernier explique que si Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ont l’habitude d’assister à la séance de veille de match au bord du terrain, ce ne devrait pas être le cas demain. En effet, le président du PSG est toujours au Qatar, qui subit les attaques iraniennes sur Doha. Néanmoins, il va tenter de rejoindre Paris pour assister au choc face à Chelsea, mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Une décision définitive sera prise ce lundi soir, indique L’Equipe. Le dirigeant n’est pas inquiet pour autant pour son club et a choisi, depuis plus de deux ans, de déléguer la gestion quotidienne à Campos, le conseiller sportif, et surtout à Luis Enrique, l’entraîneur, conclut le quotidien sportif. 






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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 mars 2026

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