Le plus drôle, le plus impressionnant, Neymar évoque la MNM

Neymar est revenu blessé du dernier rassemblement du Brésil cette semaine et était annoncé forfait pour le match de Nantes demain et incertain pour le match contre Manchester City mercredi soir. Mais il était présent à l’entraînement du PSG ce matin ce qui rebat les cartes. Le numéro 10 parisien a donné une interview à Oh My Goal où il était question de lui, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Extraits choisis.

Le plus impressionnant à l’entraînement

« Messi. Il rend les choses faciles et les rends belles.«

Le plus drôle

« Moi. Je fais plus de blagues. Mais on est tous les trois pareils ! C’est moi le plus chambreur.«

Qui marquera lors de la prochaine finale de Champions League

« Moi, Messi et Kylian , tous les trois. On va gagner 3-1 avec un but de chacun de nous trois. Contre qui ? Je m’en fous, tant que Paris gagne.«

Celui qui parle le plus sur le terrain ?

« Je crois que les trois, pareil. On ne parle pas trop mais on parle quant même. Mais celui qui parle plus sur le terrain, c’est Marquinhos ! Il parle trop. C’est pas Verratti ? Non. Verratti il parle qu’avec les arbitres.«