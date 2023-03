Le PSG affronte le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. À moins un peu plus d’une heure du coup d’envoi, Christophe Galtier et Julian Nagelsmann ont dévoilé leurs compositions.

Battu à l’aller (0-1), le PSG se doit de l’emporter ce soir sur la pelouse de l’Allianz Arena face au Bayern Munich pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit faire sans Presnel Kimpembe (tendon d’Achille, fin de saison) ni Neymar (cheville, fin de saison). Dans les buts, Gianluigi Donnarumma est aligné. Il sera défendu par une défense à trois composée de Danilo Pereira, Sergio Ramos et Marquinhos. Le capitaine du PSG, qui souffrait encore des côtes ce matin, va tenir sa place. Les rôles de pistons ont été confiés à Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Le Marocain va refouler les pelouses depuis le match aller.

Un milieu à trois

Pour le milieu de terrain, Christophe Galtier a décidé d’aligner Vitinha, Marco Verratti et Fabian Ruiz. Kylian Mbappé et Lionel Messi composeront le duo d’attaque. Du côté du Bayern Munich, aucune surprise. Les Bavarois joueront à trois derrière avec Stanisic qui remplace Pavard, expulsé lors du match aller. Deux anciens joueurs du PSG sont également titulaires, Kingsley Coman en piston droit et Eric Maxim Choupo-Moting en pointe.

La feuille de match de Bayern / PSG

Huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions – Stade : Allianz Arena – Horaire : 21h00 – Diffuseurs : Canal Plus, RMC Sport 1 – Arbitre : Daniele Orsato – Arbitres assistants : Ciro Carbone et Alessandro Giallatini – Quatrième arbitre : Maurizio Mariani – VAR : Massimiliano Irrati et Paolo Valeri

Le XI du Bayern Munich : Sommer – Stanisic, Upamecano, De Ligt – Kimmich (c), Goretzka – Coman, Müller, Musiala, Davis – Choupo-Moting Banc : Ulreich, Cancelo, Sarr, Blind, Gravenberch, Gnabry, Sané, Mané, Tel, Ibrahimovic, Wanner,, Mazraoui

: Sommer – Stanisic, Upamecano, De Ligt – Kimmich (c), Goretzka – Coman, Müller, Musiala, Davis – Choupo-Moting Le XI du PSG : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Ruiz, Mendes – Mbappé, Messi Banc : Rico, Letellier Bernat, Mukiele, Pembélé, Bitshiabu, Sanches, Zaïre-Emery, Soler, Gharbi, Ekitike

: Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Ruiz, Mendes – Mbappé, Messi

