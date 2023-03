Les chiffres à retenir avant Bayern / PSG

Les huitièmes de finale retours de Ligue des Champions se poursuivent ce mercredi soir. Le PSG se déplace, dans ce cadre, sur la pelouse du Bayern Munich avec un objectif en tête : valider une qualification qui ne sera pas aisée à arracher.

La manche aller de ces huitièmes de finale a tourné à l’avantage du Bayern Munich sur la pelouse du Parc des Princes le 14 février dernier. Seul et unique buteur du match, Kingsley Coman a une nouvelle fois fait mal à son club formateur. Désormais, le tout sera de réagir pour les hommes de Christophe Galtier. Ces derniers devront notamment afficher un visage de conquérant.

Le PSG et le Bayern, un bilan historique mitigé

Le club de la capitale, via son site officiel, a d’ailleurs fait un petit point sur l’historique du PSG face au Bayern Munich. C’est ainsi la 13e fois que les deux équipes se rencontrent. Le bilan est équilibré avec six victoires de chaque côté. À cette occasion, le club bavarois deviendra l’adversaire le plus récurrent du PSG sur la scène continentale. Seul le FC Barcelone (13 matches également) est au même niveau. Le Real Madrid suit de près avec 12 confrontations.

En terrain allemand, la donne est assez négative pour le PSG. Sur 12 matches officiels, le bilan est de 4 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Plus largement, c’est la 27e fois que le PSG croise le fer avec un club allemand. Le bilan penche en faveur des visiteurs de ce soir avec 14 victoires, 2 nuls et 10 revers. C’est également le 143e match parisien en Ligue des Champions : 77 succès, 27 nuls et 38 revers. Pour ce qui est des huitièmes de finale de Ligue des Champions en tant que tels, ce sera la 20e fois que les Parisiens joutent à ce stade de la compétition : 13 qualifications et 6 éliminations. Enfin, sur ses quatre dernières double confrontations face à une écurie de Bundesliga, la réussite est totale pour le PSG avec quatre qualifications à la clé : Wolfsburg (16e de finale d’Europa League en 2008-2009), le Bayer Leverkusen (huitièmes de finale de Ligue des Champions en 2013-2014), le Borussia Dortmund (huitièmes de finale de Ligue des Champions en 2019-2020) et donc le Bayern Munich (quarts de finale de Ligue des Champions en 2020-2021).