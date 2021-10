Le penalty obtenu par le PSG en fin de match contre Angers – qui a permis aux Parisiens de s’imposer – fait beaucoup parler. Même si la main est évidente, il y a une faute de Mauro Icardi quelques secondes avant qui permet à l’Argentin de se débarrasser de Romain Thomas et de se présenter seul dans la surface angevine. Pierrick Capelle, le fautif, ne digère pas la décision de l’arbitre et de la VAR.

« On a vu les images, mais apparemment, pas les bonnes images, ce n’est pas juste, on a besoin d’honnêteté et de justesse à ce niveau-là. On a essayé de faire ce qu’on avait prévu, surtout en première période, on savait qu’on allait souffrir, mais perdre sur un tel fait de jeu, c’est très frustrant, peste l’Angevin sur Prime Video. Dans la globalité, on a fait le match qu’il fallait, même si on a été moins incisifs sur la seconde période. Ça se joue sur un fait de jeu. Il faut que ça cesse, ce n’est pas parce que c’est un gros contre un petit qu’il faut changer les choses. Malheureusement aujourd’hui on repart sans rien.«