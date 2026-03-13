Brice Samba prend la défense de Lucas Chevalier

Recruté l’été dernier par le PSG pour être le numéro 1, Lucas Chevalier a perdu sa place au profit de Matvey Safonov. Brice Samba explique ne pas être inquiet pour lui.

Arrivé au PSG l’été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier avait été titulaire lors des 20 premiers matches du club de la capitale. Malgré quelques erreurs, il avait gardé la confiance de Luis Enrique et avait même honoré sa première sélection avec l’équipe de France. Mais lors du match contre l’AS Monaco le 29 novembre dernier, il avait été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Durant ce laps de temps, Matvey Safonov a brillé et semble avoir pris l’ascendant dans son duel avec l’ancien Lillois dans l’esprit du coach parisien. Lucas Chevalier n’a plus joué depuis le 23 janvier. Sa place en équipe de France, à quelques mois de la Coupe du monde, est très fortement menacée. Brice Samba, troisième gardien des Bleus, a été questionné sur la possibilité pour lui de passer deuxième dans la hiérarchie des portiers avec la France. Il a tenu à prendre la défense de Lucas Chevalier.

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« Ça, je ne sais pas, il faut d’abord demander au coach Deschamps, c’est juste que moi je serai au service du groupe, et là où on me mettra, je prendrai. Avec Lucas, on a discuté dernièrement, c’est vrai que ce n’est pas facile, son cas, parce qu’on aspire tous à jouer. C’est un très grand bosseur, bien sûr, il n’espérait pas passer une saison comme celle-ci, lance le gardien de Rennes en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. Après, c’est quelqu’un qui a beaucoup confiance en lui, et on a tous eu cette période-là dans notre carrière, j’ai envie de dire, où il faut apprendre les choses, les digérer, les accepter, surtout, et repartir au travail, tout simplement, parce qu’on n’en a pas le choix, on a un coach, c’est lui qui décide. En tout cas pour Lucas, je ne suis pas très inquiet pour lui, il va rebondir très vite. Il est aussi dans un club exposé à 1000 %, ce n’est pas facile. Les petites erreurs qu’il faisait peut-être à Lille, ce sont peut-être les mêmes à Paris, mais c’est beaucoup plus exposé. Après, iI est encore très jeune et je sais qu’il a un très grand et bel avenir devant lui.«





