Coman : “Kimpembe aime le PSG plus que tout”

Kingsley Coman a passé dix ans au PSG (2004-2014). Durant sa formation chez les Rouge & Bleu, il a connu Presnel Kimpembe. Les deux titis parisiens ont noué une forte relation d’amitié depuis l’âge de neuf ans et pendant tout leur parcours commun au sein de la formation parisienne. Pour L’Equipe, l’actuel joueur du Bayern Munich est revenu sur cette relation qu’il a avec Presko. “Presnel, ça a toujours été un “motivateur”, un leader. Il a toujours tout donné sur le terrain. Il taclait à chaque fois. Et pourtant, quand on était petits, on était un peu plus frêles que les autres (rires). Ce n’était pas la bête physique qu’il est maintenant. Quand j’ai senti un déclic qui pouvait lui permettre d’atteindre le haut niveau ? Ça a été progressif. Tous les trois ou six mois, il sentait une progression. Après, le vrai basculement, c’est le match contre le Barça qui l’a mis en lumière (4-0 en huitièmes de finale aller de la C1 en février 2017).“

Kinglsey Coman qui a enfin expliqué que le vice-capitaine parisien n’était pas qu’un ambianceur. “Oui, il y a ce côté ambianceur. Quand on était jeunes, on disait que c’était le cameraman (rires). Mais ce n’est pas que ça. C’est un leader. Pas tout le temps par la parole mais par les actes. Il fait toujours partie de ces joueurs prêts à tacler, même avec la tête s’il le faut. Forcément, en pro, ça vient avec le temps. Quand tu as 19 ou 20 ans et que tu te retrouves avec des stars mondiales, même si tu es un leader, tu ne peux pas te permettre de le montrer. Je sais que c’est quelque chose qui lui a tenu à cœur : pouvoir dire ce qu’il pense et être vraiment important dans l’équipe. C’est un “titi”, iI aime le PSG plus que tout, il a toujours souhaité influer sur le club. Maintenant, il a vraiment la position pour le faire, il est très heureux, il fera tout pour l’aider à grandir.“