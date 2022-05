Depuis samedi soir, le PSG et Kylian Mbappé sont au centre des attentions. Et pour cause, le numéro 7 parisien – qui arrivait en fin de contrat – a décidé d’étendre son bail de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. Une décision qui a du mal à passer en Espagne et notamment du côté du Real Madrid, qui avait une longueur d’avance dans ce dossier depuis de nombreux mois. Et depuis plusieurs jours, les critiques fusent de l’autre côté des Pyrénées au sujet de cette prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Mais les Rouge & Bleu peuvent compter sur un soutien de poids en la personne du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Dans un entretien à la BBC, le patron de l’instance européenne s’est dit fatigué des reproches madrilènes à l’encontre du PSG. LaLiga a notamment porté plainte suite à la décision de Kylian Mbappé de poursuivre l’aventure chez les champions de France en pointant notamment du doigt le fair play financier et les clubs étatiques.

« Ceux qui respectent nos règles sont les bienvenus dans nos compétitions : ceux qui ne les respectent pas ne le peuvent pas. Ce n’est ni le Real Madrid ni personne d’autre qui va dire à l’UEFA ce qu’il faut faire. Ils sont outrés d’un certain point de vue et, pour autant que je sache, leur offre était similaire à celle du PSG (…) Je l’ai dit de nombreuses fois et je le répète, dites-moi un seul argument pour lequel ils (les Qataris, ndlr) ne devraient pas être les propriétaires d’un club. Ne pensez-vous pas que les autres clubs anglais ont des propriétaires. Ils ont des propriétaires des États-Unis, certains du Moyen-Orient d’autres d’Angleterre. C’est donc exactement la même situation et je suis vraiment fatigué de ces accusations sans aucun fondement concret. »