La section féminine du PSG prépare aussi sa révolution

C’est la fin de la saison pour le PSG, pourtant les rumeurs et informations en tout genre se multiplient depuis plusieurs jours. Alors que l’on parle beaucoup de la section masculine avec le départ de Leonardo et celui à venir de Mauricio Pochettino, pour une arrivée de Luis Campos, les féminines vivent aussi une sacrée révolution. Ce mardi, le club de la capitale a communiqué sur une mise en disponibilité de Didier Ollé-Nicolle suite à des faits inappropriés. Le coach Rouge & Bleu est soupçonné d’avoir tenu des propos déplacés au cours de la saison sur certaines de ses joueuses. Comme l’explique Le Parisien sur son site internet, un seul cas est pour l’heure confirmé par toutes les parties : celui d’une jeune joueuse, victime de « propos sexistes et d’une ‘main aux fesses’ en août 2021 lors de la préparation estivale ». Les soupçons ont été relancés ces derniers jours et une nouvelle enquête a été ouverte. Didier Ollé-Nicolle ne devrait donc pas rester en poste selon le quotidien francilien.

Les premières pistes pour remplacer Ollé-Nicolle, Ramé devrait aussi partir

Pour le remplacer, si la piste Bernard Mendy a été un temps évoqué, la direction parisienne regarderait plutôt à l’extérieur du club, ce qui viendrait « appuyer les changements globaux souhaités ». Parmi les pistes évoquées par Le Parisien, on retrouve celle menant à l’ancien entraîneur de l’OL, Gérard Prêcheur. Ulrich Ramé, arrivé lui aussi l’été dernier, ne devrait pas poursuivre son aventure dans la capitale tout comme la coordinatrice Sophie Perrichon. C’est un (nouveau) sacré chantier qui commence là, et tout ceci en travaillant sur la prolongation de Marie-Antoinette Katoto.