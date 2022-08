Clermont / PSG – Les compositions officielles

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG affronte le Clermont Foot 63 – au Stade Gabriel Montpied – pour ses débuts dans la nouvelle saison de Ligue 1. Et pour cette première journée de championnat, Christophe Galtier ne pourra toujours pas compter sur Kylian Mbappé. Suspendu face au FC Nantes au Trophée des Champions, le numéro 7 parisien souffre cette fois-ci des adducteurs. Ainsi, le coach des Rouge & Bleu a décidé de remettre le même onze que la semaine précédente lors de l’éclatante victoire face aux Nantais (4-0).

Un trio offensif Messi-Neymar-Sarabia

Dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier, Gigio Donnarumma prend place dans les buts et sera protégé par le trio défensif Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupent les rôles de piston. Dans l’entrejeu, Vitinha et Marco Verratti sont de nouveau associés. Enfin pour l’attaque, Lionel Messi sera en soutien de Neymar Jr et Pablo Sarabia. À noter les présences des deux Titis, Warren Zaïre-Emery et Arnaud Kalimuendo, sur la feuille de match.

Feuille de match Clermont / PSG

1ère journée de Ligue 1 – Samedi 6 août 2022 au Stade Gabriel Montpied (Clermont) – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Clément Turpin