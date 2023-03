Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 9 mars 2023. La défaite et l’élimination du PSG face au Bayern Munich (2-0) en Ligue des champions, la défense n’a pas tenu physiquement, Lionel Messi a sombré, Kylian Mbappé bien muselé, quel avenir pour le PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la nouvelle élimination du PSG dès les huitièmes de finale de Ligue des champions. Sans éclat, le PSG n’a pas réussi à renverser le score de 0-1 du match aller et s’est incliné 2-0 à l’Allianz Arena. Pour la cinquième fois en sept ans, le club parisien est éliminé aux portes des quarts de finale de C1 et donne l’impression de ne pas avoir évolué. Les champions de France se sont inclinés pour la deuxième fois d’affilée face au FC Bayern après la défaite au Parc il y a trois semaines. « Une soirée qui a envoyé le PSG par le fond, au coeur d’une seconde période qui aura vu les Parisiens ne pas tenter grand-chose, ne rien réussir et perdre des ballons comme des U11 dans un monde, une fois encore, trop grand pour eux », résumé L’E. Pourtant, les Rouge & Bleu avaient montré quelques qualités en première période en évoluant assez haut sur le terrain, mais ça n’aura pas duré plus d’une mi-temps. Considéré comme le danger numéro 1, Kylian Mbappé a bien été muselé par un Dayot Upamecano impérial.

Si Marco Verratti est coupable avec des pertes de balle sur les deux buts bavarois, « faire porter la seule responsabilité de cette élimination au milieu de terrain serait injuste », juge L’Equipe. Premièrement, le PSG a eu les occasions d’ouvrir le score en première période mais n’a pas su en profiter puis les Parisiens n’ont montré aucune réaction après le premier but d’Eric Maxim Choupo-Moting. « Cela prouve au moins que si l’équipe est mieux équilibrée sans Neymar, elle n’est surtout pas meilleure sans lui. Mbappé, qui n’était pas contre l’idée d’un départ du Brésilien l’été dernier, n’aurait pas été contre recevoir un ou deux bons ballons de sa part mercredi. Ils ne sont pas venus de Lionel Messi en tout cas. »

Le quotidien sportif fait un focus sur la prestation de Lionel Messi. Avant le choc, son binôme avec Kylian Mbappé en attaque devait être l’atout principal du PSG. Mais finalement, les deux attaquants n’auront jamais livré la prestation espérée. Pourtant, l’Argentin arrivait à l’Allianz Arena en forme avec cinq buts marqués lors des cinq derniers matches de Ligue 1. Mais l’ancien Barcelonais est complètement passé à côté de son match et a été transparent comme lors de la confrontation aller. « La Pulga n’a pu trouver le Bondynois qu’à trois reprises, une misère, la preuve que le plan de Nagelsmann a été parfaitement exécuté. » Obnubilé par Kylian Mbappé, les Bavarois ont parfois laissé de l’espace au numéro 30 du PSG, mais ce dernier n’en a pas beaucoup profité avec une occasion en première période et deux corners sur la tête de Sergio Ramos. « C’est peu, bien trop peu de danger provoqué pour un joueur de son acabit surtout au regard de la première période de son équipe, dominatrice et entreprenante », résume L’Equipe. Dans une seconde période où le Bayern Munich a pressé beaucoup plus haut, la pauvreté du jeu sans ballon de Lionel Messi s’est fait ressentir. Désormais, il sera question de son avenir, lui dont le contrat arrive à échéance le 30 juin prochain. « Il discute depuis quelques mois sur une prolongation au PSG. C’est le souhait des décideurs du club. Le sien est encore incertain. » Reste à savoir si cette élimination peut changer les plans des différentes parties.

Dans L’Equipe, il est également question de la défense du PSG. Les Parisiens ont perdu coup sur coup Marquinhos et Nordi Mukiele. Des blessures qui remettent une nouvelle fois en question le manque de recrutement en défense. « Le scénario de la rencontre a illustré encore un peu plus ce manque et/ou ce raté dans le recrutement des champions de France 2022. Sur les quatre défenseurs centraux de métier ou de formation de l’effectif parisien, le seul valide ce matin s’appelle Sergio Ramos. » Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Marquinhos (déchirure intercostale) et Nordi Mukiele (mollet et tendon d’Achille) sont tous blessés. L’ancien du RB Leipzig aura finalement tenu 10 minutes sur la pelouse de l’Allianz Arena avant de laisser sa place au jeune El Chadaille Bitshiabu. Si les trois défenseurs alignés en seconde période – Danilo Pereira, Sergio Ramos et El Chadaille Bitshiabu – n’ont rien à se reprocher, « cet attelage n’est pas digne d’un club qui revendique la victoire finale dans cette compétition. » Reste désormais à savoir si Marquinhos était vraiment en mesure de débuter une telle rencontre avec une déchirure intercostale. Le capitaine du PSG avait même dû interrompre son échauffement en ressentant des douleurs aux côtes. Idem pour Nordi Mukiele qui n’était pas à 100% depuis plusieurs jours. « Pourtant ils ont été lancés, le secteur sportif ayant, semble-t-il, insisté pour qu’ils soient de la partie. Une prise de risque qui n’aura pas été payante. »

🗣️ | Christophe Galtier pour Canal + :



« La différence c’est notamment l’effectif, Il a fallu changer deux défenseurs centraux en première période » 🤕#BAYPSG pic.twitter.com/inZKicAqir — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 8, 2023

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette élimination sans gloire du PSG face au Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des champions. Pour espérer une autre conclusion, il aurait fallu que Vitinha pousse plus fort le ballon face au but vide, il aurait fallu une défense sans blessure et il aurait fallu que le 0-0 tienne le plus longtemps possible. « Or Marco Verratti, dans une énième prise de risque dont il n’a plus la recette a perdu le ballon dans sa surface et laissé les Bavarois s’amuser devant Gianluigi Donnarumma. » Il aurait également fallu que le PSG sorte une double confrontation digne de ce nom. Finalement, les Parisiens n’auront jamais donné l’impression de pouvoir renverser la situation. Mis à part une grosse frayeur en première période et une parade décisive sur une tête de Sergio Ramos, le gardien du Bayern Munich, Yann Sommer, a passé une soirée plutôt tranquille. « Au fond, Paris est resté en Coupe d’Europe ce qu’il demeure en Ligue 1 : une bonne équipe mais pas une très grande équipe (…) Le PSG aura alterné l’intéressant et le quelconque dans ce 8e de finale retour et n’aura jamais paru au bord de faire vaciller les partenaires de Kingsley Coman », indique LP. Le club parisien n’a pas le comportement d’une grande équipe européenne, solide, implacable et capable de temps forts étouffants. Finalement, les Rouge & Bleu avaient trop peu d’arguments sur les deux matches pour mettre à mal cette équipe bavaroise. « Paris n’avait que du foot à opposer au Bayern et son foot n’a rien de spécial. Il est même plutôt pauvre. »

Le quotidien francilien revient sur la performance de Kylian Mbappé. Pas dans son meilleur soir, le numéro 7 du PSG incarnait l’espoir des Rouge & Bleu. Mais cette fois-ci, la défense du Bayern Munich a bien muselé le danger numéro un. Quelques jours après avoir été célébré pour son titre de meilleur buteur de l’histoire du club, l’attaquant de 24 ans a vécu une soirée difficile à l’Allianz Arena avec très peu d’occasions à son actif. Pourtant, Thomas Müller et Julian Nagelsmann avaient prévenu à la veille du match. Le Bayern Munich avait un plan pour contenir le talent de l’international français. « Faute d’être servi dans de bonnes conditions, Mbappé n’aura eu que très rarement l’opportunité de faire naître l’espoir chez les siens. » Ses deux frappes dans des angles fermés n’auront pas inquiété Yann Sommer. « Ce n’était pas le jour de Mbappé. Et comme trop souvent, quand Mbappé tousse, c’est Paris qui tombe malade », conclut LP.

🚨 | Kylian Mbappé en zone mixte :



“Une élimination qui peut jouer sur mon avenir ? Non, non, je suis calme. La seule chose qui compte pour moi cette saison, c’est de gagner le championnat et après on verra.”#FCBPSG pic.twitter.com/k0eLuNR3y0 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 8, 2023

Enfin, Le Parisien évoque l’avenir du PSG après ce nouvelle échec en Coupe d’Europe. Et la révolution devrait attendre encore quelques semaines. Ce n’est le genre de la maison et de Nasser al-Khelaïfi de prendre des décisions fortes juste après une désillusion, à l’image du maintien d’Unaï Emery après l’humiliation face au FC Barcelone en 2017. Mais avec une nouvelle élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions, « les questions restent les mêmes. Le club est-il bien dirigé ? L’entraîneur va-t-il terminer la saison ? Le directeur sportif est-il à la hauteur ? » Mais la vraie question à se demander est : Est-ce que Kylian Mbappé va rester ? « Car toutes les décisions à venir dépendront, en grande partie, de l’avenir de la star du football français. » Le numéro 7 n’a jamais semblé aussi impliqué dans le club et il va falloir observer l’impact de cette élimination sur sa réflexion, lui dont le contrat court jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option. « Après six ans d’échecs à Paris, il est possible que le temps qui passe pousse la star de 24 ans à changer d’air dès l’été prochain. »

L’avenir de Kylian Mbappé dépendra en grande partie des prochaines décisions du board parisien. L’attaquant français se sent bien avec le duo Galtier-Campos. « Il s’épanouit et voit bien que, malgré les doutes de début de saison, tout est réfléchi et décidé en fonction de lui », rapporte LP. Ainsi, si le PSG remporte la Ligue 1, Christophe Galtier pourrait rester sur le banc, mais il devra se méfier des rumeurs venant de Doha. En effet, le nom d’un entraîneur avec un palmarès plus important pourrait permettre aux Rouge & Bleu de faire monter le curseur. Les noms de Zinedine Zidane et Thomas Tuchel ont circulé ces derniers jours. Le Français a revu ses priorités après la prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026. Et si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG, « l’un des meilleurs moyens de redonner de l’élan au projet serait de remplacer une légende par une autre : avec Zidane sur le banc, les Qatariens redonneraient du crédit à Paris. » Mais cela passera aussi par une refonte du secteur sportif car il est difficile d’imaginer une cohabitation entre Luis Campos et Zinedine Zidane. Concernant Thomas Tuchel, un retour semble hypothétique. L’Allemand est également dans le viseur de l’Inter Milan, du Real Madrid et de Manchester United.