L’avenir de Kylian Mbappé fait la Une de nombreux médias en France et à l’international depuis de nombreuses semaines. Une arrivée au Real Madrid ? Une prolongation au PSG ? Le mystère reste entier. Si certains estiment que sa signature dans le club madrilène est « actée », d’autres émettent des réserves.

Un vent venu d’Espagne, et notamment de certains médias locaux, se demandent si la signature du natif de Bondy (93) serait une si bonne idée pour les Merengues. En effet, dans un édito publié sur le site internet de Marca, le journaliste José Felix Diaz revient sur la défaite cinglante de ce dimanche du Real Madrid face au FC Barcelone au Santiago Bernabeu (0-4). Ce dernier s’interroge sur la valeur actuelle de l’effectif du club madrilène et la qualité de celui-ci en cas d’arrivée future de Kylian Mbappé ou encore celle d’Erling Haaland : « L’arrivée de Haaland , avec le Français (Mbappé ; NDLR), résoudrait-elle les problèmes du Real Madrid ?« , écrit Marca. En outre, José Felix Diaz juge que la défaite d’hier devrait « repenser la situation de l’équipe« . Le « plan » du Real serait de se libérer des contrats de Bale, Isco et Mariano, pour récupérer l’attaquant du PSG. Mais suite à cette gifle reçue « l’idée va peut-être changer » et des renforts « au-delà de Mbappé » devraient être envisagés « pour pallier un effectif nettement insuffisant. » Le journaliste souhaiterait donc que le Real Madrid s’appuie davantage sur la construction d’un collectif fort, plutôt que l’achat d’individualités qui ne combleraient pas les manques que l’on peut retrouver au sein de la « Casa Blanca ».

En plus de l’aspect sportif, les négociations dans le football se font « à coup de signatures de chèques » selon le journal AS. Le quotidien espagnol se penche sur le communiqué publié par la LFP ce vendredi 18 mars qui a annoncé une négociation avec le fond d’investissement luxembourgeois CVC Capital Partners. Ce groupe pourrait acquérir 13% du capital de la Ligue de Football Professionnel contre la somme de 1,5 milliard d’euros. Le PSG pourrait donc toucher une partie de ce « pactole » pour « renflouer les caisses »… en plus de faire naître le doute côté Madrid sur l’avenir de Kylian Mbappé ? Ce sont les craintes exprimées par le média ibérique…