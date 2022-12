Coupe du monde – Tribune CS : Argentine / Croatie

La première demi-finale de Coupe du monde se dispute ce mardi soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1) au stade de Lusail entre l’Argentine et la Croatie avec un objectif clair : valider son ticket pour la finale le 18 décembre prochain.

Après quelques jours d’attente, les demi-finales de Coupe du monde débutent ce mardi et mercredi. Et aujourd’hui, les finalistes malheureux des éditions 2014 et 2018, l’Argentine et la Croatie, auront à coeur de faire un pas supplémentaire vers leur but ultime. Outsider de la compétition, la Croatie est parvenue à sortir le Brésil de Neymar et Marquinhos lors du tour précédent. De son côté, l’Argentine veut offrir une belle dernière Coupe du monde à Lionel Messi, titulaire en attaque ce soir. Le vainqueur de ce match affrontera la France ou le Maroc en finale le 18 décembre prochain.

Les compositions officielles