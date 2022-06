Colin Dagba raconte ses meilleurs souvenirs au PSG

Cet été, le PSG devrait s’atteler à une refonte de son effectif. En ce sens, de nombreux joueurs seront poussés vers la sortie. C’est notamment le cas de Colin Dagba. Celui qui joue le rôle de doublure depuis de longues saisons maintenant pourrait ainsi changer d’air durant la prochaine fenêtre des transferts.

« Porter ce maillot, c’était incroyable »

Mais en attendant, le latéral droit de 23 ans a délivré un court entretien à PSG TV. L’occasion pour lui d’évoquer ses meilleurs souvenirs sous la tunique du Paris Saint-Germain : « Ma plus belle émotion ? Je dirais le Trophée des Champions remporté face à l’AS Monaco, mon premier match en professionnel. Porter ce maillot, c’était incroyable. C’est ma plus grande émotion. Mon meilleur déplacement ? Lisbonne (le Final 8, NDLR). Être tous ensemble comme ça, cela nous a rapproché. Avec l’épopée qu’on a faite, je pense que c’est mon meilleur déplacement. Mon meilleur titre ? Je dirais encore le Trophée des Champions parce que c’est mon premier titre avec, en plus, un gros score à la fin. Ma meilleure qualification ? Je dirais celle face au Bayern. C’était mes premiers matches en tant que titulaire en Ligue des Champions avec la qualification au bout. »