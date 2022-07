Si l’actualité du PSG est occupée par les rumeurs autour de nouvelles recrues et l’arrivée prochaine de Christophe Galtier, les dirigeants parisiens travaillent aussi pour dégraisser l’effectif. Ainsi, les nombreux indésirables (Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi) sont invités à quitter le club cet été. Et l’un d’eux a déjà trouvé une porte de sortie.

Dagba file en prêt à Strasbourg

En effet, comme le rapporte L’Equipe, qui confirme les informations de la DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace) – Colin Dagba va disputer la saison 2022-2023 dans un autre club de Ligue 1. En effet, le RC Strasbourg a obtenu le prêt du latéral droit. Mais selon le quotidien sportif, aucune option d’achat n’a été intégrée dans le deal. Pour rappel, Colin Dagba est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2024. Le joueur de 23 ans débarquera à Strasbourg ce lundi soir ou mardi matin. Victime de nombreuses blessures et très peu utilisé la saison passée (6 matches disputés) par Mauricio Pochettino, l’international Espoirs français aura l’occasion de glaner du temps de jeu en Alsace.

Une information également confirmée par Foot Mercato et Le Parisien. Colin Dagba va bien arriver à Strasbourg sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Il était notamment la priorité de l’entraîneur, Julien Stéphan, pour occuper le couloir droit de la défense. De son côté, le natif de Béthune a été convaincu par les discours du coach et du président strasbourgeois, Marc Keller. Ainsi, le latéral droit du PSG a refusé des approches de Villarreal, Mayence ou encore de l’Eintracht Francfort et a décidé de saisir l’opportunité offerte par le RC Strasbourg, rapporte FM.

Statistiques 2021-2022 de Colin Dagba