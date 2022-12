Revue de Presse PSG : Strasbourg, Mbappé, Jean-Claude Blanc…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 27 décembre 2022. Kylian Mbappé souhaite jouer face au RC Strasbourg, Christophe Galtier pourrait compter sur ses Mondialistes dès mercredi, une chance à saisir pour certains remplaçants et Titis, le départ de Jean-Claude Blanc.

Dans son édition du jour, Le Parisien se penche sur le match de reprise du PSG face au RC Strasbourg ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport 360), à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier pourrait compter sur ses Mondialistes revenus récemment à l’entraînement : Achraf Hakimi, Marquinhos, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Avec une semaine d’entraînement dans les jambes et l’envie de se remettre directement dans la compétition, « ils peuvent prétendre sinon à une place de titulaire, au moins à jouer une partie du match face à Strasbourg, afin d’être à 100 % pour le déplacement » à Lens ce dimanche. Concernant ces quatre Parisiens, le rythme de la reprise sera déterminé au cas par cas. « L’idée étant de rapidement se remettre dans l’état d’esprit du football de club, après six dernières semaines très chargées en émotion. » Les cas de Marquinhos et Neymar Jr seront surveillés attentivement. Les deux Brésiliens ont très mal vécu l’élimination face à la Croatie (1-1 ,T.A.B 4-2) en quarts de finale de Coupe du monde. Et un retour rapide à la compétition peut être considéré comme un bon moyen de passer rapidement à autre chose.

Mais d’autres joueurs devraient aussi avoir la chance de fouler la pelouse du Parc des Princes ce mercredi à l’image de Sergio Ramos, Fabian Ruiz, Renato Sanches ou encore Hugo Ekitike. Ces quatre Parisiens ont disputé l’intégralité des rencontres amicales face au Paris FC (2-1) et Quevilly-Rouen (3-1). Ainsi, ils « sont des candidats naturels à une titularisation mercredi soir, même si Vitinha, Soler et Sarabia sont également à intégrer dans l’équation », précise LP. Avec l’absence sur blessure de Nuno Mendes, Juan Bernat remplacera naturellement le Portugais dans le couloir gauche de la défense. Et certains jeunes auront également une chance à saisir ce mercredi face au club alsacien. Trois joueurs issus de la catégorie U19 ont disputé les deux matches amicaux dans leur intégralité : El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi et Ilyès Housni. Si le défenseur de 17 ans grimpera dans la hiérarchie en raison de l’absence sur blessure de Presnel Kimpembe, les deux autres Titis « ont certainement mis leur nom dans la balance dans le secteur offensif, au moins pour grappiller quelques minutes lors des prochains matches. » Même si le staff parisien a tendance à donner du temps de jeu à ses titulaires habituels lorsqu’ils sont disponibles et en forme.

Le quotidien francilien revient aussi sur le départ de Jean-Claude Blanc, au PSG depuis octobre 2011. Après douze saisons passées chez les Rouge & Bleu dans le rôle de directeur général, l’homme de 59 ans s’apprête à quitter ses fonctions en 2023, comme annoncé par le club parisien dans un communiqué ce lundi soir. Et l’ancien dirigeant de la Juventus devrait rejoindre le groupe Ineos. « Il devrait prendre la direction de la branche sport du groupe britannique, qui possède notamment l’OGC Nice. » La date de son départ n’a pas été fixée, le temps que Jean-Claude Blanc gère la transition avec son successeur. Un changement prévu depuis l’été dernier, afin de mettre en place la deuxième phase du projet, comme mentionné par le président Nasser al-Khelaïfi : « Le club s’est énormément développé durant cette période. Nous sommes désormais en parfaite position pour le faire passer à un niveau supérieur, avec l’appui de la nouvelle équipe de direction qui sera annoncée ultérieurement. »

🚨🗣️ | Jean Claude Blanc s’exprime sur son départ du PSG :



“Les 12 dernières saisons ont été une formidable aventure professionnelle et je suis fier d’avoir aidé le PSG à devenir la puissance sportive internationale qu’il est aujourd’hui” pic.twitter.com/CdLnVa0fTY — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 26, 2022

De son côté, L’Equipe évoque également ce prochain match face au RC Strasbourg. De retour à l’entraînement du PSG depuis mercredi, Kylian Mbappé souhaite revenir rapidement à la compétition, tout comme Neymar Jr. Mais le staff parisien se veut prudent et « est à l’écoute des sensations au quotidien » de ses Mondialistes. Ainsi, une décision au sujet d’une reprise de la compétition du Français sera prise aujourd’hui. Ces derniers jours, le numéro 7 des Rouge & Bleu a rappelé qu’il voulait évacuer sa frustration de la finale perdue face à l’Argentine en se relançant assez rapidement. « À Paris, on souhaite individualiser au maximum les retours des joueurs en fonction de la durée de repos qu’ils ont eu, de leur âge et de leurs antécédents de blessures », précise L’E. Ainsi, Christophe Galtier se montre précautionneux et ne s’interdit pas d’offrir des plages de repos à certaines de ses stars dans les semaines à venir. Concernant Lionel Messi, son retour « devrait être acté ces dernières heures » après un dialogue entre les différentes parties. La date du 3 janvier évoquée par le média argentin TyC Sports n’a ni été confirmée ni infirmée par le club parisien.

Concernant le RC Strasbourg, le coach, Julien Stephan, pourra compter sur son défenseur central, Alexander Djiku. Initialement suspendu par la LFP le 19 décembre dernier, après ne pas avoir respecté l’interdiction de paris sportifs lors de la saison 2020-2021, inscrite dans le Code du Sport, l’international ghanéen sera finalement apte pour le déplacement à Paris, rapporte L’Equipe. Après avoir demandé une conciliation auprès du CNOSF (Comité national olympique et sportif français), le club alsacien a eu gain de cause et la suspension s’est transformée en sursis. « Le fait qu’il s’agissait d’une petite somme (20€), parié sur un match de Liga (du Real Madrid) le 20 juillet 2020 et dans le cadre d’un partenariat avec un site de paris sportifs, a donc été pris en compte pour aller vers davantage de clémence à l’égard du joueur », précise le quotidien sportif.