Riolo tacle les dépenses du PSG lors du dernier mercato

Que ce soit le PSG, Manchester City, et maintenant Newcastle, ces clubs possèdent une puissance financière, de par leurs investisseurs respectifs, ahurissante. Par le passé, le FPF avait été mis en place pour pouvoir contrôler, un minimum, cette puissance sur le marché. Aujourd’hui, la bride s’est desserrée, laissant plus de latitude. Une situation qui dérange au plus haut point Daniel Riolo comme celui-ci l’a exposé sur les ondes de RMC.

« Il y en a eu du contrôle, même si on peut critiquer le Fair-Play Financier. Mais, néanmoins, quelque chose a été fait. Il n’y a jamais eu la sensation qu’on a aujourd’hui, après tout ce qu’il s’est passé autour de la Super League, que le PSG et City ont les mains libres pour faire tout ce qu’ils veulent. Cette sensation, on l’a depuis six mois. Et oui, elle me dérange et, plus généralement, elle dérange. Sans contrôle c’est impossible. La question se pose également avec Newcastle et ses nouveaux investisseurs. »