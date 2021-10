Benzema : « J’avais envie que Mbappé marque »

Hier soir, Kylian Mbappé a été le meilleur joueur de l’équipe de France lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique (2-3). L’attaquant du PSG a été passeur décisif sur le but de Karim Benzema avant de retrouver le chemin des filets avec un penalty. Chez les Bleus, trois joueurs peuvent prendre la responsabilité de tirer les penaltys, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Ce dernier a justifié son choix de laisser tirer Mbappé.

« Sur le terrain, j’essaye de rendre mes équipiers meilleurs à chaque fois. Lors du dernier match contre la Finlande (2-0), ça s’était bien passé avec Griezmann. Là, on s’est bien trouvé avec Kylian et même avec Antoine. Sur le penalty, on est tous des tireurs mais j’avais envie qu’il marque. J’ai récupéré le ballon et je le lui ai donné, indique l’attaquant dans un entretien accordé à M6. Ce qui s’est passé à l’Euro, c’est comme ça, c’est passé. Là, il a marqué un but décisif.«