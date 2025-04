Dembélé, toujours seul joueur du PSG titulaire contre la Croatie ?

Demain soir (20h45, TF1), la France va essayer de renverser la Croatie pour se qualifier pour le Final Four de la Ligue des nations. Ousmane Dembélé devrait être le seul joueur du PSG titulaire.

Battue lors de la manche aller contre la Croatie jeudi (2-0), la France devra s’imposer d’au moins deux buts contre les Croates demain soir sur la pelouse du Stade de France pour se qualifier pour le Final Four de la Ligue des nations. Pour cette rencontre capitale, Didier Deschamps devrait apporter quelques changements dans son onze de départ. Mais cela ne devrait pas concerner les quatre joueurs du PSG convoqués pour ce rassemblement.

A voir aussi : EdF : Quand Didier Deschamps chambre déjà Désiré Doué

Ousmane Dembélé, cette fois-ci en faux numéro 9 ?

En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a été questionné sur la possibilité de voir Désiré Doué commencer au milieu afin d’amener de la créativité au jeu de la France. Sa réponse sur le numéro 14 du PSG n’accréditait pas cette possibilité. « C’est un jeune joueur qui a du potentiel. Au départ, ce n’est pas un milieu de terrain. Au PSG, il est surtout amené à être sur les côtés. » Et selon les indiscrétions de L’Equipe, Le Parisien ou RMC Sport, l’ancien rennais ne devrait en effet pas être titularisé contre la Croatie demain. Un seul joueur du PSG devrait l’être, Ousmane Dembélé. Ce dernier devrait jouer au poste de numéro 9 aux côtés de Kylian Mbappé et Michael Olise, qui prendrait la place de Randal Kolo Muani. Au milieu, Camavinga et Koné devraient remplacer Rabiot et Guendouzi pour accompagner Tchouaméni. Comme jeudi, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola devraient commencer sur le banc.