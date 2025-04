Deschamps évoque la possibilité de voir Doué contre la Croatie

Convoqué pour la première fois avec l’équipe de France, Désiré Doué n’est pas entré en jeu contre la Croatie. Didier Deschamps a évoqué la possibilité que le joueur du PSG joue demain.

Auteur d’une bonne saison sous le maillot du PSG, Désiré Doué a été convoqué pour la première fois en équipe de France A pour les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie. Lors du match aller, il n’est pas entré en jeu. Contre les Croates, la performance des trois milieux de terrain a été pointée du doigt. Présent en conférence de presse avant le quart de finale retour, Didier Deschamps a été questionné sur le milieu de terrain et la possibilité de voir le numéro 14 du PSG jouer et apporter de la créativité. Et avec sa réponse, il y a peu de chance que Désiré Doué soit titulaire sur la pelouse du Stade de France.

« Au départ, ce n’est pas un milieu de terrain »

« Le milieu de terrain peut être plus créatif, dans l’absolu. Mais ce qui nous a fait défaut, surtout, c’est la justesse technique. À commencer par nos sorties de balle. Sur qui débutera demain et comment, vous savez très bien que je ne le dirai pas. Mais c’est un équilibre à avoir, qu’on n’a pas eu au match aller. Tout dépend aussi de ce que vous entendez par créativité. Doué ? C’est un jeune joueur qui a du potentiel. Au départ, ce n’est pas un milieu de terrain. Au PSG, il est surtout amené à être sur les côtés. »