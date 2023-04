Des voyages en train pour le PSG la saison prochaine ?

Les déplacements du PSG ont alimenté l’actualité il y a quelques mois. Il lui était reproché de privilégier l’avion plutôt que le train pour des trajets pas long. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a évoqué la possibilité pour le PSG de prendre le train dès la saison prochaine.

En début de saison, lors de la conférence de presse d’avant la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Christophe Galtier avait été questionné sur les déplacements du PSG. Pourquoi il privilégiait l’avion que le train lors des parcours courts. Le coach parisien avait manié l’humour en parlant de char à voile. « Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. » Une boutade qui n’avait pas fait rire, et beaucoup de personnes, dont des politiques, s’étaient insurgé de cette blague. Dans une interview accordée à Canal Plus, Clément Baune, le ministre des Transports a évoqué la possibilité de voir le PSG se déplacer en train la saison prochaine.

« J’ai demandé à la SNCF de faire preuve de créativité, de flexibilité, de discuter avec les clubs »

« La polémique (du char à voile, ndlr) a eu cette vertu d’accélérer le travail. Elle a obligé tout le monde à faire un effort. Moi, j’ai demandé à la SNCF de répondre aux règles, aux contraintes particulières d’une équipe de Ligue 1 avec beaucoup de joueurs très connus. Il y a des fédérations, d’autres clubs qui font déjà l’effort de voyager en train. J’ai demandé à la SNCF de faire preuve de créativité, de flexibilité, de discuter avec les clubs. L’objectif, c’est la saison prochaine pour être clair parce qu’il y a du boulot. L’idée, et je suis optimiste là-dessus, c’est qu’on puisse avoir dès la fin de la saison les solutions pour la prochaine saison qui reprend au mois d’août.«