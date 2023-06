Deux retours à l’entraînement du PSG

Samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Clermont dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Ce jeudi, les Parisiens se sont entraînés au Camp des Loges. Outre les absents de longue date, trois joueurs manquaient à l’appel.

Le PSG est champion de France depuis samedi dernier et son match nul sur la pelouse de Strasbourg (1-1). Un onzième titre, historique, qui sera célébré samedi soir à l’issue de la rencontre de la dernière journée de Ligue 1 contre Clermont au Parc des Princes. Ce jeudi, les Parisiens se sont entraînés au Camp des Loges. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. On a ainsi pu faire un point sur l’état du groupe de Christophe Galtier.

Marquinhos de retour

Outre les absences de longue durée de Presnel Kimpembe, Neymar, Nuno Mendes et Nordi Mukiele, trois joueurs étaient absents de la séance du jour. Forfait pour le match entre Strasbourg et le PSG la semaine dernière en raison d’une légère lésion à l’adducteur droit, Marquinhos a fait son retour sur les pelouses du Camp des Loges avec ses coéquipiers. Également absents du match contre les Alsaciens, Hugo Ekitike (gêne à l’ischio jambier droit) a aussi participé à l’entraînement. De son côté, Fabian Ruiz (lésion à l’adducteur droit) n’était pas là. Autre absent, El Chadaille Bitshiabu. Il faudra attendre le point médical et la conférence de presse de Christophe Galtier pour en savoir plus sur ces deux joueurs. Nuno Mendes, qui a manqué plusieurs matches de la fin de saison, s’est entraîné à part ce jeudi matin.

