Di Maria répond aux intérêts de la Juventus et du Barça

Après sept saisons au PSG (2015-2022), Angel Di Maria va voir son bail prendre fin avec les Rouge & Bleu le 30 juin prochain. Comme annoncé le mois dernier, l’international argentin ne prolongera pas son contrat avec le club de la capitale. Âgé de 34 ans, El Fideo souhaiterait vivre une dernière expérience à l’étranger avant de faire son retour dans le championnat argentin, et plus précisément à Rosario Central. Et ces dernières semaines, trois clubs semblent se détacher pour accueillir Angel Di Maria : La Juventus Turin, le FC Barcelone et son ancien club, le Benfica Lisbonne.

« En ce moment je réfléchis, mais je me concentre sur les vacances et la famille »

Si le vainqueur de la Copa America 2021 réfléchit encore pour son avenir, il a dévoilé quelques préférences pour sa future destination, dans un entretien à ESPN Argentina. « La Juventus est le plus grand club d’Italie, c’est l’une des équipes qui s’intéresse à moi. En ce moment je réfléchis, mais je me concentre sur les vacances et la famille. Le FC Barcelone, une possible destination ? Le Barça oui, c’est un des meilleurs clubs du monde aussi. Les deux clubs ont toujours été opposés (ndlr, le Real Madrid et le Barça), et il était juste de noter que par moments le Barça était spectaculaire et qu’ils dominaient, mais bon comme je vous l’ai dit, je pense que c’est aussi un des meilleurs clubs du monde et il me plairait aussi d’y jouer. Chelsea ? Non, non. L’Angleterre, non. »