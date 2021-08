Papin : “Un casse-tête que de contrecarrer à la fois Messi, Neymar et Mbappé”

C’est l’actualité folle de cette semaine au Paris Saint-Germain : l’arrivée de Lionel Messi. L’Argentin s’est engagé pour les deux prochaines saisons plus une en option, avec des objectifs à la hauteur de son talent. Depuis cette annonce, tout le monde, ou presque, se réjouit du coup de projecteur que cela va avoir pour la Ligue 1. Jean-Pierre Papin, ancien Ballon d’Or, pense que le club de la capitale est archi favori en Championnat et qu’il va être difficile d’arrêter cette équipe.

“Pour le Championnat de France, c’est magnifique, ce sera l’un des plus suivis au monde et le coup de projecteur est parfait. Après pour les empêcher de tout gagner, ce sera dur, mais Lille l’a fait, estime Jean-Pierre Papin dans un entretien accordé à La Provence. Les surprises peuvent arriver. Mais ce sera un casse-tête que de contrecarrer à la fois Messi, Neymar et Mbappé.“