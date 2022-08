Di Marzio fait le point sur les dossiers Navas et Paredes

À moins d’une semaine de la clôture du mercato estival, le 1er septembre prochain, le PSG veut encore se montrer actif sur le marché aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. En effet, ce vendredi en conférence de presse, le coach parisien, Christophe Galtier, a expliqué que certains mouvements devraient avoir lieu dans les jours à venir. Dans le sens des départs, deux noms reviennent avec insistance dernièrement : Keylor Navas et Leandro Paredes. Les deux joueurs des Rouge & Bleu pourraient poursuivre leur aventure en Serie A, respectivement au Napoli et à la Juventus.

Des dossiers finalisés en début de semaine prochaine

Concernant le gardien costaricien de 35 ans, les négociations se poursuivent entre le PSG et le SSC Napoli. « Les Azzurri ont confiance en l’arrivée du gardien de but », et le dossier pourrait être bouclé en début de semaine prochaine, rapporte Gianluca Di Marzio. Le journaliste italien rapporte également que le club italien attend au moins 20M€ pour Fabian Ruiz, piste prioritaire du PSG pour son milieu de terrain.

Pour Leandro Paredes, la situation est similaire. La Juventus Turin est en train de finaliser l’arrivée de l’international argentin de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu. « Le transfert potentiel du joueur du PSG est dans la dernière ligne droite. » Mais avec les matches de ce week-end (Juventus / AS Roma ce samedi à 18h30 et PSG / Monaco dimanche à 20H45), les deux formations « signeront les documents après le week-end », précise Gianluca Di Marzio. Malgré un intérêt tardif de l’AS Roma, le milieu de terrain a donné sa priorité à la Vieille Dame. Pour rappel, selon plusieurs sources, il s’agirait d’un prêt avec option d’achat de 15M€ pouvant devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies.