Matuidi attend avec impatience la confrontation PSG / Juve

Sans club depuis la fin de son aventure avec l’Inter Miami, Blaise Matuidi va voir deux de ses anciennes équipes s’affronter en phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG et la Juventus Turin. Le milieu de terrain (35 ans) attend impatience cette confrontation.

« Un challenge exceptionnel »

« Un challenge exceptionnel. Le PSG a des stars mondiales et une attaque avec Mbappé, Messi et Neymar qui fait peur. Mais s’il y a un coach qui sait mettre en cage certains talents, c’est bien Allegri, assure l’international français dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. Il a ensuite évoqué l’arrivée d’Angel Di Maria à la Juve et celle probable de Leandro Paredes. « La signature d’Angel, avec qui j’ai joué au PSG, m’a montré pour la énième fois que la Juve est toujours la Juve. Di Maria est spécial. Je n’ai jamais joué avec Paredes, mais ça peut être une greffe de qualité.«