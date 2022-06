Revue de Presse PSG : Skriniar, Galtier, OGC Nice, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 25 juin 2022. Les discussions se poursuivent avec l’Inter pour Milan Skriniar, un accord trouvé avec l’OGC Nice pour une arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien et la présence remarquée de Kylian Mbappé aux Etats-Unis.

Dans son édition du jour, L’Equipe apporte ses informations sur le dossier Milan Skriniar et précise que le PSG et l’Inter cherchent la meilleure solution pour une arrivée du Slovaque dans la capitale française. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport annonçait que le défenseur de 27 ans avait accepté l’offre du PSG pour un contrat de quatre ou cinq ans avec un salaire à hauteur de 7,7M€ net annuel, soit près du double de ce qu’il perçoit en Italie. Et si les discussions sont bien avancées avec le joueur, les clubs doivent désormais se mettre d’accord, ce qui est loin d’être fait car les deux parties campent sur leurs positions. En effet, à un an de la fin du contrat de Milan Skriniar, l’Inter espère 80M€ pour son défenseur central. Après une première offre de 50M€, les dirigeants parisiens auraient augmenté leur proposition à 60M€. Mais, « les deux clubs pourraient s’entendre sur un prix proche de celui d’Achraf Hakimi la saison passée, 60 M€ plus des bonus », rapporte L’E.

Et selon une source proche du dossier, « les deux clubs étudient la meilleure solution pour toutes les parties. » Cela prouve que les discussions sont actives et que toutes les parties « souhaitent aboutir à un accord. » Malgré une grande concurrence en défense, Milan Skriniar arriverait pour être un titulaire dans la formation parisienne. Et son profil peut être une plus-value pour les champions de France. En effet, l’international slovaque peut évoluer dans une défense à trois ou à quatre. « Il évolue le plus souvent axe droit avec l’Inter Milan, mais le plus fréquemment axe gauche avec la sélection slovaque. » Ainsi, sa polyvalence, son expérience et ses qualités peuvent être un véritable atout aux yeux du PSG et de Luis Campos.

De son côté, Le Parisien rapporte que l’OGC Nice et le PSG se sont mis d’accord pour l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien. Les deux formations sont tombées d’accord pour une indemnité inférieure à 10M€. En effet, selon les informations de Goal, et confirmées par LP, « le club azuréen a accepté les conditions proposées par le PSG » afin de racheter les deux dernières années de contrat du coach de 55 ans. S’il reste encore quelques détails à régler, l’officialisation de l’arrivée de Christophe Galtier pour deux saisons ne devrait plus tarder. Désormais, il reste à finaliser « les conditions de départ de Mauricio Pochettino et de son staff avant, sans doute, de communiquer sur les changements en marche. » Ainsi, Christophe Galtier dirigera la reprise de l’entraînement le 4 juillet prochain, avant de disputer le premier match amical face à Quevilly-Rouen (15 juillet) puis de s’envoler au Japon pour la tournée estivale.

Le quotidien francilien revient également sur la présence de Kylian Mbappé à New York. L’attaquant du PSG a notamment assisté à la draft NBA dans la nuit de jeudi à vendredi et a été l’une des attractions de la soirée. Il a ainsi été témoin de sa popularité aux Etats-Unis. En plus d’avoir vu son image être diffusée sur les écrans géants de Times Square, le joueur de 23 ans était présent aux U.S.A car sa boîte de production a signé un partenariat longue durée avec la NBA. Ce partenariat visera à la création de contenu qui « rapprochera les fans de football et de basket en racontant les histoires qui comptent. » Cette annonce permettra notamment au champion du Monde 2018 de s’ouvrir au public américain. « Dans les coulisses de l’événement, sa présence a largement été mise en avant et relayée par les canaux officiels de la ligue de basket américaine. » Il a notamment accordé quelques interviews en anglais.

Enfin, Le Parisien revient sur les propos accordés par Kylian Mbappé à BFM TV. Et l’international français en a profité pour rappeler les objectifs du PSG en Ligue des champions : « Oui, c’est ça qu’on veut. Maintenant, on sait qu’il y a un chemin, je pense que ça repasse par faire l’unanimité sur le plan national car ces deux dernières années, on ne l’a plus fait. On faisait moins peur, on était moins intouchables. On doit retrouver ces bases pour aller conquérir l’Europe. » L’attaquant de 23 ans a notamment été questionné sur ses objectifs avec les Rouge & Bleu : « Je veux apporter ma pierre à l’édifice. Je veux apporter cette belle page à ce magnifique livre qu’est le PSG. C’est le club avant tout, même si je suis un joueur important. C’est le projet du club, pas mon projet (…) Je n’ai peut-être pas eu le temps d’être assez romantique avec les gens et les supporters, mais j’ai toujours pensé que la priorité était d’être performant. Bien sûr que ce club est important pour moi, tout le monde le sait ! » Les meilleurs extraits de son interview sont à retrouver ici sur notre site.