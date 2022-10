Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG retrouve la Ligue des champions avec une rencontre face au SL Benfica à l’Estadio da Luz. Victorieux de leurs premiers matches du groupe, les deux formations peuvent réaliser une belle opération en cas de succès.

C’est le choc de ce groupe H de Ligue des champions. Invaincus cette saison, le PSG et le SL Benfica s’affrontent avec pour objectif d’occuper seul la tête de la poule. Et pour cette rencontre, le coach des Rouge & Bleu – Christophe Galtier – peut compter sur le retour de Marco Verratti au milieu de terrain. De son côté, Danilo Pereira est aligné dans la défense à trois. Sans surprise, le trio offensif Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé est associé en attaque. En face, le joueur prêté par le PSG, Julian Draxler, débute sur le banc.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!

2′ Neymar grimace après un tacle de Fernandez. Les Lisboètes pressent haut en ce début de match

4′ Première situation chaude dans la surface parisienne, mais la défense réussit à repousser le danger

5′ Premier corner du match pour le PSG obtenu par Nuno Mendes. Celui-ci ne donne rien

6′ Donnarumma dégage en touche sous la pression du Benfica et suite à une passe mal assurée de Marquinhos. Le SLB continue de presser haut depuis le début de la rencontre

8′ Donnarumma sauve le PSG !!! Lancé dans la profondeur, Gonçalo Ramos se présente devant le gardien, mais l’Italien repousse du pied la tentative.

9′ Ramos a du mal à ajuster ses passes

12′ Les Parisiens ont du mal à construire leurs actions offensives. À cela s’ajoute un manque de sérénité criant en défense

13′ Pas attaqué, Gonçalo Ramos frappe de loin mais Donnarumma capte en deux temps

17′ Belle défense de Marquinhos et Danilo devant Gonçalo Ramos. Le Portugais pose énormément de difficulté à l’arrière-garde parisienne, notamment dans ses déplacements

18′ Encore Donnarumma qui sauve le PSG d’une claquette face à une frappe de Neres. La défense parisiennes est en grosse difficulté

20′ Messi élimine facilement Fernandez au milieu, mais la Pulga manque ensuite sa passe. Beaucoup de déchet dans les passes pour les Rouge & Bleu

21′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE LIONEL MESSI (1-0). Belle combinaison entre Mbappé, Neymar et Messi à l’entrée de la surface. L’Argentin enroule le ballon dans le petit filet de Vlachodimos.

Feuille de match Benfica / PSG

3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions – Stade : Estadio do Sport Lisboa e Benfica – Diffuseur : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre : Jesús Gil Manzano – VAR : Alejandro Hernandez et Juan Martinez Munuera