Pour renforcer son attaque, le PSG piste depuis plusieurs semaines Gianluca Scamacca et Hugo Ekitike. Si le dossier du premier s’éternise, celui du jeune français (20 ans) s’est accéléré ces dernières heures. Alors qu’il était en Belgique avec le Stade de Reims, il a quitté stage des Rémois afin de rejoindre Paris et passer sa visite médicale. Les deux clubs se seraient mis d’accord pour un transfert du longiligne attaquant (1m91) autour d’une indemnité de transfert de 36 millions d’euros.

L’officialisation de son arrivée pourrait intervenir ce soir

Selon nos informations, la visite médicale d’Hugo Ekitike est terminée et cette dernière s’est passée convenablement. Il ne reste plus maintenant que la signature pour qu’il devienne officiellement un joueur du PSG. Pour rappel, Ekitike reste sur une très belle saison en Ligue 1 avec 10 buts et 3 passes décisives en 23 matches. Au PSG, il sera la doublure de Kylian Mbappé et devrait faire partie de la rotation de l’attaque des Rouge & Bleu.