Djorkaeff : “Pour faire douter City, il faudra marquer tôt”

J-2 avant de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le PSG (ce mardi à 21h sur RMC Sport 1). Malgré leur défaite à domicile mercredi dernier (1-2), les Parisiens ont toujours espoir de renverser les Citizens au vue de leurs dernières prestations à l’extérieur en C1. En effet, les Rouge et Bleu ont remporté 80% de leurs matches à l’extérieur cette saison en Ligue des champions avec une moyenne de 2,6 buts marqués (contre 33% à domicile), comme évoqué par l’émission Téléfoot. Pour l’émission dominicale, l’ancien Parisien, Youri Djorkaeff, a évoqué les chances du PSG pour une qualification à l’Etihad Stadium.

“L’objectif, c’est la finale et ce sera un combat assez dur. C’est là où tu dois te sublimer. J’ai rarement vu City douter comme ils l’ont fait dans les 20-30 premières minutes. Il y a eu des mots sur le terrain de la part des Anglais. Il y a eu ce flottement pendant 30 minutes. On sentait que City était perdu (…) Il n’y avait pas eu de grandes occasions avant le but de De Bruyne, qui a vraiment débloqué City. Je crois que ce qui a fait la différence, c’est au niveau physique. Paris n’a pas pu soutenir le rythme de la première mi-temps pendant tout le match. C’est pour cela que City a pu développer son jeu quand le PSG a physiquement baissé”, a commenté Youri Djorkaeff lors de l’émission Téléfoot. “90 minutes sont passées et il reste encore 90 minutes, c’est ça qui est important. C’est ce que tu vas créer pour faire un exploit, parce que ce sera un exploit. Cette équipe de City a douté. Pour la faire douter, il faudra marquer tôt et derrière ne pas trop reculer. Mais cette équipe-là, elle a douté.”